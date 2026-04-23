Money Road torna su Sky | Data ufficiale e nuove tentazioni: il gioco si fa ancora più duro

Lo strategy game con Fabio Caressa riparte con nuove sfide e un montepremi da 300mila euro

Dopo il successo della prima edizione, Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è pronto a tornare con una nuova stagione che promette di alzare ulteriormente la tensione. Il programma debutterà ufficialmente giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW, riportando al centro un format che ha saputo conquistare il pubblico grazie a un mix di strategia, resistenza e scelte morali.

Alla guida dello show viene confermato Fabio Caressa, ancora una volta nel ruolo di “direttore dell’esperimento”. Il suo compito sarà quello di accompagnare i concorrenti in un percorso complesso, fatto di decisioni difficili e conseguenze immediate, in un contesto dove ogni scelta può cambiare l’equilibrio del gruppo.

Un esperimento sociale tra privazione e tentazioni

Il cuore del format resta invariato: 12 concorrenti accettano di vivere un’esperienza estrema, immersi in condizioni di forte privazione, con solo il minimo indispensabile per sopravvivere. Il contesto è quello di un trekking impegnativo nella giungla, dove la fatica fisica si unisce a una pressione psicologica costante.

Durante il percorso, i partecipanti vengono messi alla prova da una serie di tentazioni, spesso irresistibili. Si tratta di scelte che possono offrire vantaggi immediati, come comfort o risorse extra, ma che hanno sempre un prezzo preciso. Accettare una tentazione significa infatti ridurre il montepremi finale, creando un conflitto continuo tra interesse personale e bene collettivo.

Proprio questo meccanismo rappresenta l’anima del programma. Non si tratta solo di resistere alla fatica, ma di affrontare decisioni che mettono in discussione valori, relazioni e strategie. Le nuove puntate introdurranno anche modalità inedite, pensate per rendere le tentazioni ancora più difficili da rifiutare.

La forza di Money Road sta proprio nella sua capacità di trasformare un semplice gioco in un vero e proprio esperimento sociale, dove ogni scelta rivela qualcosa di profondo sui partecipanti e sulle dinamiche di gruppo.

Il montepremi e le scelte che cambiano tutto

Al centro del gioco resta il montepremi iniziale di 300.000 euro, che rappresenta l’obiettivo finale del gruppo. Tuttavia, questa cifra non è mai garantita: ogni tentazione accettata comporta una riduzione della somma totale, rendendo ogni decisione ancora più significativa.

Le scelte individuali hanno infatti un impatto diretto su tutti i concorrenti, generando tensioni, alleanze e inevitabili conflitti. C’è chi sceglie di resistere per il bene del gruppo e chi invece cede alla tentazione, privilegiando un vantaggio immediato. Un equilibrio fragile che si modifica continuamente episodio dopo episodio.

Solo i concorrenti che riusciranno ad arrivare fino alla fine potranno partecipare alla divisione del montepremi rimasto. Un traguardo che richiede non solo resistenza fisica, ma anche capacità strategica e gestione delle relazioni.

Il coinvolgimento del pubblico resta uno degli elementi chiave del programma. Chi guarda si trova inevitabilmente a immedesimarsi nei partecipanti, interrogandosi su quale scelta farebbe in situazioni simili. È proprio questo continuo confronto tra istinto e razionalità a rendere Money Road uno dei format più discussi e seguiti degli ultimi anni.