Dexter torna in azione | Riprese già iniziate a New York per Resurrection: cosa cambia nella nuova stagione

Michael C. Hall riaccende la tensione: nuovi killer, nuovi conflitti e un ritorno sempre più oscuro

Le telecamere sono ufficialmente tornate a girare su Dexter: Resurrection. La seconda stagione della serie ha avviato le riprese a New York, con l’annuncio arrivato direttamente da Michael C. Hall, ancora una volta nei panni dell’iconico Dexter Morgan. L’attore ha condiviso un video dal set insieme a James Remar, storico volto di Harry Morgan, anticipando un nuovo capitolo definito come “un viaggio ricco di brividi”.

Un ritorno che riaccende immediatamente l’attenzione dei fan, soprattutto dopo il successo della prima stagione, e che promette di spingere ancora oltre i confini narrativi della serie. Il richiamo al celebre “Codice” lascia intendere che le dinamiche morali e psicologiche del protagonista resteranno centrali, ma con sfumature ancora più complesse.

Nuovi volti e antagonisti pronti a cambiare le regole

La seconda stagione si presenta con un cast rafforzato e diverse novità importanti. Tra i ritorni confermati figurano Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf e Dominic Fumusa, ma uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda Desmond Harrington, che entra ufficialmente nel cast fisso riprendendo il ruolo di Joey Quinn.

Accanto ai volti già noti, arrivano anche nuovi personaggi destinati a lasciare il segno. Brian Cox interpreterà il principale antagonista della stagione, conosciuto come lo Squartatore di New York, mentre Dan Stevens vestirà i panni di un altro killer, il Killer dei Cinque Distretti. Due figure che promettono di alzare ulteriormente il livello di tensione, mettendo Dexter davanti a sfide ancora più pericolose e imprevedibili.

Completano il quadro Bokeem Woodbine, nel ruolo del capitano della Omicidi Mixon, e Nona Parker Johnson, che interpreterà Fiona, giovane agente destinata a intrecciare il proprio percorso con quello di Harrison, sempre più al centro della narrazione.

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Tra caccia ai killer e crisi personale: il lato più oscuro di Dexter

Dal punto di vista della trama, la nuova stagione porterà il protagonista ad affrontare una doppia minaccia: da un lato due serial killer estremamente pericolosi, dall’altro una crisi di mezza età che si preannuncia come uno degli ostacoli più difficili da superare. Una dimensione più intima che si affianca all’azione, rendendo il racconto ancora più stratificato.

Parallelamente, il percorso di Harrison continuerà a svilupparsi, con un’evoluzione che promette di rendere il rapporto padre-figlio sempre più complesso e ambiguo. Le scelte di entrambi potrebbero avere conseguenze profonde, contribuendo a creare una tensione emotiva che si aggiunge a quella già presente sul piano narrativo.

La serie, prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios, resta sotto la guida dello showrunner Clyde Phillips. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale, le prime indicazioni puntano a un’uscita prevista per ottobre 2026 su Paramount+. Nel frattempo, la prima stagione è già disponibile sulla piattaforma, pronta a preparare il terreno per un ritorno che si preannuncia più intenso che mai.