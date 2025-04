Mi Pasión, il grande show sul tango arriva al Teatro Manzoni di Milano per una serata indimenticabile

Un viaggio emozionante tra musica, danza e narrazione che celebra l’essenza del tango argentino

Il 14 aprile 2025, il prestigioso Teatro Manzoni di Milano ospiterà “Mi Pasión”, uno spettacolo ideato dalla talentuosa Sylvia Pagni. Questa rappresentazione unica nel suo genere promette di trasportare il pubblico nel cuore pulsante del tango, attraverso una fusione armoniosa di musica, danza e narrazione.

“Mi Pasión” nasce dall’ispirazione che Sylvia Pagni ha tratto da un incontro con Sua Santità Papa Francesco, per il quale ha avuto l’onore di esibirsi con la sua fisarmonica. Da questa esperienza è scaturita una produzione discografica, realizzata in collaborazione con Loris Cattunar e Elisa Riccitelli, sotto l’etichetta S.L.M. (Sound Light Music) ed edita da Rti-Mediaset. Successivamente, questo progetto musicale si è trasformato in uno spettacolo teatrale che combina eleganza e sensualità, caratteristiche intrinseche del tango.

La direzione artistica e musicale è affidata alla stessa Sylvia Pagni, che guiderà un ensemble di musicisti di alto livello. Tra questi, spiccano i violini solisti di Andrea Aloisi e Simone Rossetti Bazzaro, accompagnati da un’orchestra d’archi composta da otto elementi, tutti diretti dalla Pagni. La regia è curata da Maurizio Milione, mentre i testi teatrali sono opera di Benedetto Zenone. Gli attori Tiziano Feola ed Eliana De Marinis daranno voce alle storie e alle emozioni legate al tango e all’immigrazione, trasportando gli spettatori nei vicoli e nei locali di Buenos Aires.

Un cast eccezionale per una serata indimenticabile

Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, la presenza di ballerini di fama internazionale. Tra questi, le coppie di Tango Bar: Laura Amadei e Simone Salerno, Sara Morellato e Armando Sanna. Inoltre, si esibiranno i tangueros dell’Accademia del Tango Argentino di Monopoli, Antonella D’Alessandro e Francesco Vernola, e della scuola Jo Blanc di Bari, Grazia Maria Addante e Salvo D’Amore.

La scuola Tango in Milan sarà rappresentata da Sophie Sperling e Francis Auguilar.

Voci straordinarie e ospiti speciali sul palco del Manzoni

La componente musicale sarà ulteriormente valorizzata dalla voce intensa di Giorgia Trandafir e dalla partecipazione straordinaria di Francesca Alotta, artista capace di trasmettere con il canto tutta l’intensità e la passione del tango. Un tocco di originalità sarà portato dal ventriloquo René Luden con il suo personaggio Zio Arcibald, che aggiungerà allo spettacolo un’inaspettata energia artistica.

“Mi Pasión” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio nell’anima del tango, un omaggio alla sua storia e alla sua evoluzione. Dalle lacrime degli emigranti alle milonghe affollate di Buenos Aires, fino alle moderne interpretazioni di questo ballo senza tempo, lo spettacolo emoziona e incanta, lasciando il pubblico con il cuore colmo di passione e malinconia. Una serata imperdibile per chi ama la musica, il teatro e la danza, ma soprattutto per chi desidera immergersi nel racconto di un’arte che continua a far sognare intere generazioni. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Manzoni.