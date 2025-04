Herbert Ballerina debutta a teatro con ‘Come una catapulta’: risate fuori controllo al Manzoni

Lo spettacolo più surreale e divertente della stagione arriva il 15 aprile al Teatro Manzoni di Milano

Un palco invaso da scatoloni, un busto di Fred Bongusto come improbabile totem e un microfono pronto a scatenare il caos: Herbert Ballerina arriva finalmente a teatro con il suo primo one-man-show, “Come una catapulta”. In scena il 15 aprile 2025 al Teatro Manzoni di Milano, questo spettacolo è l’esordio ufficiale dell’attore in una veste inedita, quella di mattatore assoluto. Con la produzione di Paolo Ruffini per Vera Produzioni, l’appuntamento promette di essere uno dei più irresistibili della stagione.

Conosciuto per il suo stile stralunato e ironico, Herbert costruisce uno show che mescola nonsense, paradossi e verità disarmanti, attraversando l’assurdità del quotidiano con uno humour inconfondibile. Il titolo stesso – “Come una catapulta” – è un assaggio della forza centrifuga del suo universo comico. Un viaggio surreale, fatto di associazioni improbabili, dialoghi immaginari e osservazioni fulminanti, che trascina il pubblico in una dimensione parallela, dove il Molise esiste davvero e Robocop va dallo psicologo.

Sul palco, Herbert si muove tra scatole misteriose e oggetti improbabili, in uno spazio che riflette perfettamente la confusione organizzata della sua mente brillante. I temi? I tatuaggi di coppia, i traslochi catastrofici, i medici con problemi più seri dei pazienti, gli architetti con inclinazioni oscure. Ma anche le riflessioni su personaggi famosi, da Michael Jordan a Pablo Picasso, filtrati attraverso la lente distorta del suo immaginario.

Una macchina comica perfettamente oliata, capace di alternare sketch fulminanti a momenti di stand-up, fino a brevi incursioni nella narrazione surreale. Il risultato è un mosaico di divertimento che lascia senza fiato, grazie a un ritmo serrato e a una scrittura brillante che non perde mai il senso del grottesco.

Herbert Ballerina al teatro Manzoni: un esordio che promette scintille

Per chi conosce il suo stile, Herbert Ballerina non ha bisogno di presentazioni. Ma in questa nuova veste teatrale, il comico riesce a sorprendere anche i fan più affezionati. Il palco si trasforma nel suo laboratorio creativo, dove ogni battuta è una reazione a catena, ogni sketch è un’esplosione di fantasia. E se vi state chiedendo se tutto questo ha un senso, la risposta è sì: quello del puro, sano divertimento.

“Come una catapulta” è il titolo perfetto per uno spettacolo che lancia lo spettatore in orbite impreviste, in un crescendo di trovate comiche che fanno ridere, ma anche riflettere. Perché tra una battuta e l’altra, Herbert riesce anche a sfiorare temi veri, come la difficoltà di comprendere il mondo e il bisogno di riderci su per non esserne travolti.

Un viaggio tra nonsense e genio comico

Lo spettacolo è costruito come un flusso di coscienza teatrale, dove ogni oggetto sul palco diventa il pretesto per un racconto imprevedibile. Dalla coppia che si tatua le iniziali e poi scoppia, al documentarista fallito che confonde i criceti con gli elefanti, ogni storia è un piccolo capolavoro di nonsense.

Ma la forza di Herbert sta proprio nella sua capacità di essere credibile anche quando racconta l’inverosimile. C’è una delicatezza nella sua follia, una sincerità disarmante che rende ogni sketch una piccola epifania comica. E il pubblico, rapito, non può fare altro che lasciarsi trasportare. Se avete bisogno di una boccata d’aria fresca, di quelle che fanno ridere fino alle lacrime, segnatevi questa data: 15 aprile 2025. Al Teatro Manzoni di Milano va in scena “Come una catapulta”, il debutto teatrale di Herbert Ballerina. Un evento comico, surreale, liberatorio. E soprattutto, indimenticabile.