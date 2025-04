I Legnanesi tornano al Teatro Manzoni di Milano con ‘I Promossi Sposi’: imperdibile evento teatrale

Scopri il nuovo spettacolo ‘I Promossi Sposi’ dei Legnanesi al Teatro Manzoni: un ritorno storico dopo 60 anni.

Il Teatro Manzoni di Milano è entusiasta di annunciare il ritorno dei Legnanesi nella stagione teatrale 2025-2026. Questo evento segna una tappa significativa nella storia della compagnia, che calcò per l’ultima volta questo prestigioso palco nel 1965 con lo spettacolo “Teresa di notte” . A distanza di sei decenni, i Legnanesi tornano con una nuova produzione intitolata “I Promossi Sposi”, un chiaro omaggio al teatro che li ospiterà dall’8 gennaio al 22 febbraio 2026.

La compagnia teatrale I Legnanesi, fondata nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco, è nota per rappresentare storie quotidiane ambientate nelle corti lombarde, utilizzando il dialetto locale e un cast interamente maschile. Personaggi iconici come Teresa, interpretata da Antonio Provasio, Mabilia, portata in scena da Enrico Dalceri, e Giovanni, interpretato da Italo Giglioli, hanno reso celebri le loro commedie, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della vita lombarda .

Nel corso degli anni, la compagnia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro nel 2008, la Rosa Camuna nel 2009 e il Premio Isimbardi nello stesso anno. Questi premi attestano l’importanza de I Legnanesi nella diffusione del patrimonio culturale lombardo e del teatro comico popolare .

Un ritorno atteso al Teatro Manzoni

Il ritorno dei Legnanesi al Teatro Manzoni rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati di teatro e cultura lombarda. La prevendita dei biglietti sarà disponibile a partire da lunedì 14 aprile 2025 presso la biglietteria del teatro, online sul sito ufficiale , telefonicamente al numero 027636901 e attraverso il circuito TicketOne. Fondata nel 1949, la compagnia ha saputo mantenere viva la tradizione del teatro dialettale lombardo, raccontando con ironia e realismo le vicende delle corti lombarde. Personaggi come Teresa, Mabilia e Giovanni sono diventati simboli di un’epoca e di una cultura, rappresentando con autenticità le dinamiche familiari e sociali della regione .

Nel corso degli anni, I Legnanesi hanno saputo adattarsi ai cambiamenti sociali, mantenendo però intatta l’essenza delle loro rappresentazioni. Il loro successo è testimoniato non solo dai riconoscimenti ufficiali, ma anche dall’affetto del pubblico, che continua a seguirli con entusiasmo in ogni loro esibizione.

Un appuntamento da non perdere

“I Promossi Sposi” promette di essere uno spettacolo che coniuga tradizione e innovazione, offrendo al pubblico una rappresentazione ricca di emozioni, risate e riflessioni. Il ritorno al Teatro Manzoni dopo 60 anni aggiunge un valore storico e simbolico all’evento, rendendolo un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di teatro e cultura lombarda.

Non perdete l’occasione di assistere a questo storico ritorno: segnate sul calendario le date dall’8 gennaio al 22 febbraio 2026 e preparatevi a vivere un’esperienza teatrale unica con I Legnanesi al Teatro Manzoni di Milano.