F1, Brad Pitt scende in pista: i primi 10 minuti del film sono pura adrenalina cinematografica

Un’anteprima mozzafiato al CinemaCon rivela Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in cerca di riscatto

Al CinemaCon di Las Vegas, il regista Joseph Kosinski e il produttore Jerry Bruckheimer hanno presentato una sequenza di dieci minuti del loro prossimo film, “F1”. Questo assaggio ha lasciato il pubblico senza fiato, mostrando Brad Pitt nel ruolo di Sonny Hayes, un pilota veterano che ritorna nel mondo delle corse ad alta velocità.

La scena iniziale proiettata al Caesars Palace catapulta gli spettatori direttamente nel cuore pulsante della 24 Ore di Daytona. Hayes, interpretato da Pitt, è al volante, impegnato in manovre audaci per mantenere il comando della gara. Queste immagini evidenziano non solo l’abilità del protagonista, ma anche la tensione e l’adrenalina che caratterizzano il mondo della Formula 1.

Kosinski e Bruckheimer hanno espresso grande entusiasmo per il progetto, sottolineando l’obiettivo di replicare il successo di “Top Gun: Maverick”. “Crediamo che questo sarà l’evento cinematografico dell’estate”, hanno dichiarato, evidenziando l’intento di offrire al pubblico un’esperienza cinematografica immersiva e coinvolgente.

La produzione di “F1” ha beneficiato della collaborazione con figure di spicco del mondo delle corse, tra cui il campione Lewis Hamilton, che figura tra i produttori del film. Questa partnership ha permesso di catturare l’autenticità delle competizioni, con riprese effettuate durante veri Gran Premi in circuiti come Abu Dhabi, Silverstone e Las Vegas.

Un cast stellare per una storia di passione e velocità

Oltre a Brad Pitt, il film vanta la partecipazione di attori del calibro di Javier Bardem, che interpreta Ruben, il proprietario del team APXGP e amico di Hayes.

La trama segue il ritorno di Hayes alle corse, questa volta nel ruolo di mentore per il giovane talento Joshua “Noah” Pearce, interpretato da Damson Idris. La dinamica tra i due piloti promette di aggiungere profondità emotiva alla narrazione, esplorando temi di rivalità, amicizia e redenzione.

Riprese ad alta velocità e autenticità senza precedenti

Per garantire un realismo senza pari, la produzione ha utilizzato vetture di Formula 2 e Formula 3 appositamente modificate, dotate di oltre cinquanta telecamere. Questa tecnologia avanzata ha permesso di catturare immagini spettacolari dall’interno dell’abitacolo, offrendo al pubblico una prospettiva unica delle corse. Il regista Kosinski ha sottolineato l’importanza di girare durante eventi reali, affrontando le sfide logistiche e l’adrenalina di riprendere scene ad alta velocità davanti a migliaia di spettatori.

La dedizione del cast e della troupe nel ricreare fedelmente l’ambiente delle corse automobilistiche è evidente. Brad Pitt stesso ha partecipato a sessioni di guida intensive, raggiungendo velocità impressionanti e dimostrando un impegno notevole nel portare autenticità al suo ruolo.

Con una combinazione di azione mozzafiato, una storia coinvolgente e un cast di talento, “F1” si preannuncia come uno dei film più attesi dell’anno. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 25 giugno 2025, e gli appassionati di cinema e motori non vedono l’ora di vivere questa esperienza ad alta velocità sul grande schermo.