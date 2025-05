Osteria Giacobazzi, lo show che trasforma il teatro in una trattoria vera: vino, risate e sorprese | Al Teatro Manzoni di Milano

Il 19 e 28 maggio arriva un’esperienza teatrale unica tra tavoli imbanditi, musica dal vivo e ospiti misteriosi

Dimenticate le poltrone di velluto, le luci soffuse e il silenzio in sala: al teatro arriva il profumo di salumi e la voce squillante di Giuseppe Giacobazzi. Il 19 e 28 maggio alle 20.45 va in scena Osteria Giacobazzi, lo spettacolo che ribalta ogni idea di teatro e la serve – letteralmente – su un piatto. A condurre la serata, Giacobazzi e il complice Andrea Vasumi trasformano il palco in una vera trattoria emiliana, dove si ride, si brinda e si mangia insieme al pubblico.

Lo show, prodotto da Ridens, è un concentrato di cabaret, musica dal vivo e comicità di pancia, con un format originale e coinvolgente. I tavoli vengono apparecchiati direttamente sulla scena, gli spettatori selezionati diventano commensali, e tra una portata e una battuta si susseguono momenti di puro intrattenimento. Con loro sul palco anche i Masa, band energica che accompagna lo spettacolo, e la presenza scenica di Margherita, vera anima musicale dell’osteria.

Ma la magia di Osteria Giacobazzi sta nell’imprevedibilità: ogni serata accoglie ospiti a sorpresa che si esibiscono tra il pubblico seduto, rendendo ogni replica un’esperienza unica. È teatro, ma anche festa. È cena, ma anche stand-up. È improvvisazione, ma anche grande mestiere. Una vendemmia comica in piena regola, dove può capitare che a servirti il vino sia proprio Giacobazzi in persona.

A metà tra spettacolo e rito collettivo, la serata si costruisce con il pubblico, che diventa protagonista tanto quanto gli attori. Si entra per assistere a uno show, ma si finisce per sentirsi parte di una grande tavolata, con il sorriso stampato in faccia e il bicchiere alzato. La comicità è diretta, popolare, verace, e riesce a far ridere tutti, dagli habitué del cabaret agli amanti del buon cibo.

Un format nuovo che unisce convivialità e comicità

Osteria Giacobazzi è qualcosa di più di uno spettacolo teatrale: è un esperimento sociale in salsa romagnola, che mescola tradizione, improvvisazione e divertimento. Il teatro non è più un tempio sacro ma una tavola imbandita, dove l’arte si serve tra un brindisi e una canzone. Ed è proprio questa la forza del format: l’abbattimento delle barriere tra palco e platea.

In questo spazio condiviso, la battuta diventa un ingrediente come il pane e il vino, e il pubblico non è più solo spettatore ma complice. Giacobazzi e Vasumi guidano la serata con ironia e spontaneità, rendendo ogni momento autentico e irripetibile. La musica, poi, fa da collante, creando un flusso continuo di energia che trasforma ogni scena in una festa.

Ogni sera è diversa: il bello è non sapere cosa aspettarsi

Non esistono due repliche identiche di Osteria Giacobazzi. Ogni data ha i suoi ospiti segreti, i suoi momenti di improvvisazione, le sue risate inaspettate. Questo rende lo show non solo coinvolgente, ma anche vivo, mutevole, pieno di sorprese. Si ride, si canta, si mangia: e si esce con la sensazione di aver vissuto qualcosa di speciale.

Lo spettacolo rompe gli schemi del teatro tradizionale e risponde a un bisogno sempre più diffuso: quello di esperienze immersive, partecipate, fuori dagli schemi. E proprio per questo sta conquistando il pubblico da nord a sud, grazie a un format genuino e a una comicità capace di arrivare a tutti.

In un’epoca in cui tutto è virtuale e filtrato, Osteria Giacobazzi ci ricorda la potenza della condivisione dal vivo. Un palco che diventa tavolo, un attore che diventa oste, un pubblico che diventa famiglia: in due parole, puro teatro… da gustare.