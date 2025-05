10 cose che odio di te diventa una trilogia: ritorni attesi e un omaggio struggente a Heath Ledger

Il regista Gil Junger annuncia tre nuovi film ispirati al classico del 1999, con un tributo speciale all’attore scomparso

A distanza di oltre venticinque anni dall’uscita di 10 cose che odio di te, il regista Gil Junger ha annunciato lo sviluppo di una trilogia sequel che promette di riportare in vita l’atmosfera e i personaggi amati del film originale. Il primo capitolo, intitolato 10 Things I Hate About Dating, sarà seguito da 10 Things I Hate About Marriage e 10 Things I Hate About Kids, esplorando le diverse fasi delle relazioni sentimentali.

Junger, insieme al produttore originale Andrew Lazar e alla sceneggiatrice Naya Elle James, sta lavorando attivamente alla sceneggiatura del primo film, che si ispira a Il misantropo di Molière, proprio come il film del 1999 traeva ispirazione da La bisbetica domata di Shakespeare. L’obiettivo è quello di offrire una nuova prospettiva sulle dinamiche amorose, mantenendo lo spirito ironico e romantico che ha reso celebre l’originale.

Il ritorno di volti noti e un omaggio sentito

Tra le novità più attese, la possibilità di rivedere alcuni membri del cast originale. Junger ha espresso il desiderio di collaborare nuovamente con Julia Stiles, interprete di Kat Stratford, sottolineando l’impatto che il suo personaggio ha avuto su una generazione di giovani donne. Anche Larry Miller, che nel film originale interpretava il padre di Kat e Bianca, potrebbe tornare in scena.

Un elemento particolarmente toccante sarà l’omaggio a Heath Ledger, l’attore australiano che nel film del 1999 interpretava Patrick Verona e che è scomparso prematuramente nel 2008. Junger ha confermato che il nuovo progetto includerà un tributo speciale a Ledger, riconoscendo il suo contributo fondamentale al successo del film originale.

Un progetto ambizioso tra cinema e teatro

Oltre alla trilogia cinematografica, è in fase di sviluppo anche un adattamento teatrale di 10 cose che odio di te. Il musical vedrà la partecipazione di Carly Rae Jepsen e Ethan Gruska per le musiche, mentre il libretto sarà curato da Lena Dunham e Jessica Huang. Questa nuova produzione teatrale mira a portare la storia a Broadway, offrendo una nuova dimensione all’universo narrativo del film.

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, ma l’entusiasmo del team creativo e l’affetto duraturo dei fan per il film originale fanno ben sperare per la realizzazione di questa nuova avventura cinematografica e teatrale.

Con queste iniziative, 10 cose che odio di te si prepara a vivere una nuova giovinezza, pronta a conquistare sia i nostalgici dell’originale sia una nuova generazione di spettatori. Il tributo a Heath Ledger aggiunge un tocco di emozione e rispetto, rendendo questo progetto un ponte tra passato e futuro nel panorama delle commedie romantiche.