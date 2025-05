Boruto: Naruto The Movie, il film evento che svela la nuova era dei ninja arriva finalmente anche nei cinema italiani

L’evento speciale porta sul grande schermo il sequel ufficiale di Naruto, amatissimo in tutto il mondo

Per la prima volta in assoluto, Boruto: Naruto The Movie sbarca nei cinema italiani con un evento speciale di soli tre giorni, dal 23 al 25 giugno. A dieci anni dalla sua uscita in Giappone, il film che ha segnato l’inizio della nuova era degli Shinobi arriva anche da noi, con prevendite attive dal 29 maggio su nexostudios.it. L’appuntamento è imperdibile per i fan di Naruto, per chi ha seguito la crescita di Boruto, ma anche per i nuovi spettatori curiosi di scoprire un’evoluzione più moderna del mito ninja.

Scritto dal creatore della saga, Masashi Kishimoto, in collaborazione con Ukyo Kodachi, e diretto da Hiroyuki Yamashita, il film rappresenta il primo grande capitolo della generazione successiva, quella dei figli degli eroi storici. Non si tratta solo di un semplice spin-off, ma del sequel ufficiale della serie che ha conquistato oltre 250 milioni di lettori in tutto il mondo e che, ancora oggi, domina la scena su Netflix come l’anime più visto del 2024.

Boruto Uzumaki non è Naruto. E non vuole esserlo. Non sogna di diventare Hokage, ma desidera diventare un ninja potente per proteggere chi ama, a modo suo. È disilluso, impulsivo e deciso a non ripetere gli errori di suo padre. La sua rabbia nasce da un conflitto generazionale forte: Naruto, ormai Settimo Hokage, è spesso troppo preso dagli obblighi burocratici per stare accanto alla famiglia. Il risultato? Un figlio che si sente messo da parte e decide di affidarsi ad un altro maestro: Sasuke Uchiha.

Il film, con il tono più maturo e realistico che distingue Boruto dal suo predecessore, racconta un passaggio epocale per l’universo narrativo creato da Kishimoto. Ai classici valori di sacrificio e determinazione, si affiancano nuovi temi legati all’identità, all’eredità e al peso delle aspettative.

Gli esami Chunin e una nuova minaccia per il Villaggio della Foglia

Con gli esami Chunin alle porte, Boruto è deciso a dimostrare il suo valore, anche usando scorciatoie poco ortodosse. Insieme a lui ci sono giovani ninja destinati a diventare protagonisti della nuova generazione: Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura; Shikadai Nara, erede della strategia di Shikamaru; e Mitsuki, un compagno misterioso dal passato criptico.

Ma la posta in gioco sarà ben più alta di una semplice prova. Una nuova minaccia incombe sul Villaggio della Foglia e metterà in crisi la via degli Shinobi, costringendo Boruto a fare scelte difficili e a capire davvero cosa significhi essere un ninja, al di là del nome che porta.

Un evento unico per i fan e non solo

Prodotto da Nexo Studios e distribuito in collaborazione con Yamato Video, Boruto: Naruto The Movie è parte della nuova Stagione Anime al Cinema, con il supporto di Radio DEEJAY, Cultura POP, MYmovies e ANiME GENERATION. Un appuntamento pensato per celebrare non solo un film, ma un’intera generazione cresciuta tra sigilli, missioni e sogni da Hokage.

Dal 23 al 25 giugno, i cinema italiani si trasformeranno nel Villaggio della Foglia. E questa volta, a brillare sarà un nuovo protagonista.