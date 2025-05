Buffy e Willow di nuovo insieme: Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan riaccendono la magia per i fan

Le due attrici si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione, alimentando le speranze per un ritorno sullo schermo

Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan, le indimenticabili Buffy e Willow della serie cult Buffy l’ammazzavampiri, si sono recentemente riunite, facendo impazzire i fan di tutto il mondo. Le due attrici hanno partecipato insieme a una campagna di sensibilizzazione sulla meningite, apparendo in programmi televisivi e condividendo momenti sui social media, suscitando entusiasmo e nostalgia tra gli appassionati della serie.

Durante le loro apparizioni, Gellar e Hannigan hanno mostrato una complicità che ha riportato alla mente i tempi della serie, andata in onda dal 1997 al 2003. Le foto condivise su Instagram, accompagnate dall’hashtag #OG, hanno scatenato una valanga di commenti e speculazioni su un possibile ritorno delle due attrici nei panni dei loro iconici personaggi.

Una reunion che fa sognare i fan

La reunion ha avuto luogo durante la promozione della campagna “Ask2BSure” di GSK, volta a sensibilizzare sulla meningite. Le due attrici hanno partecipato a interviste congiunte, tra cui una nel programma Today, dove hanno discusso dell’importanza della prevenzione e della loro amicizia ritrovata. Gellar ha dichiarato di aver imparato molto da Hannigan, sottolineando la forza del loro legame.

Questa apparizione congiunta ha alimentato le speranze dei fan per un possibile coinvolgimento di entrambe nel reboot di Buffy l’ammazzavampiri, attualmente in fase di sviluppo con la regia di Chloé Zhao. Gellar è già confermata nel progetto, e molti si chiedono se anche Hannigan tornerà a vestire i panni di Willow.

Un passato di alti e bassi superato

In passato, si era parlato di tensioni tra le due attrici durante le riprese della serie originale. Tuttavia, entrambe hanno recentemente chiarito che, sebbene ci siano stati momenti difficili, il loro rapporto è sempre stato basato sul rispetto reciproco. Gellar ha ammesso che le lunghe ore di lavoro e la giovane età potevano portare a incomprensioni, ma ha sottolineato che oggi il loro legame è più forte che mai.

Hannigan ha elogiato la professionalità di Gellar, riconoscendo il duro lavoro svolto durante gli anni della serie. Queste dichiarazioni hanno rassicurato i fan, che ora vedono nella loro amicizia una solida base per future collaborazioni.

La recente reunion di Sarah Michelle Gellar e Alyson Hannigan ha riacceso la passione dei fan per Buffy l’ammazzavampiri, alimentando le speranze per un ritorno dei loro amati personaggi. Con il reboot in fase di sviluppo e la complicità ritrovata tra le due attrici, il futuro potrebbe riservare nuove avventure per Buffy e Willow. I fan restano in attesa, pronti a rivivere la magia di Sunnydale.