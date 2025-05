Napoli – New York: emigrare per sopravvivere | il film che racconta l’Italia che nessuno vuole vedere

Napoli – New York è un film drammatico del 2024 diretto da Gabriele Salvatores, nato da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Distribuito nelle sale italiane il 21 novembre 2024 da 01 Distribution, il lungometraggio riporta lo spettatore nell’immediato dopoguerra, ambientato nel 1949.

Protagonisti sono Carmine e Celestina, due orfani napoletani che, tra le macerie di una città devastata, decidono di imbarcarsi clandestinamente su una nave militare americana per raggiungere la sorella di Celestina emigrata a New York.

Durante il viaggio, i piccoli affrontano difficoltà e avventure: dalla convivenza forzata con i militari di bordo all’impatto con la metropoli americana, dove imparano a destreggiarsi in un mondo completamente estraneo.

Sul ponte e nei quartieri newyorkesi, il senso di smarrimento si alterna a momenti di tenerezza e speranza, mentre i due cercano un luogo da chiamare casa.

Chi è lo straniero

Una Napoli ancora sconvolta dalla guerra negli occhi scuri e acquosi di chi, in un piccolo corpo, contiene già gli orrori e il sapore amaro di una vita già vissuta. La piccola Celestina si ritrova da sola, dopo lo scoppio di una bomba che ha fatto sparire l’ultimo legame che aveva su quella terra. Non resta allora che mettersi alla ricerca di un segno di vita, dall’altra parte dell’oceano, dove non avrebbe più dovuto, forse, vendere sigarette di contrabbando. Celestina decide di dominare il suo destino, di sganciare la barchetta che l’avrebbe riportata al punto di partenza: di uscire dalla porta giusta di quella casa in cui non ha scelto di nascere. Parte insieme a Carmine, compagno di giochi che con lei condivide lo stesso sguardo adulto verso la realtà. Due vite spezzate che trovano la propria forza nel tendersi la mano, nel buttarsi nel vuoto insieme.

Nel loro percorso verso l’America traducono le speranze, la tristezza, l’illusione, la voglia di riscatto, di riprendersi la vita, di tutte quelle anime costrette ad abbandonare la propria terra: gli spatriati. Coloro che cercano disperatamente una nuova casa, ma non sempre hanno fortuna. C’è chi vieta loro l’ingresso nei ristoranti, chi giudica i loro indumenti, il loro l’odore, il modo di parlare. Ciò che è successo un secolo fa, e che ha tutte le sembianze di quello che continua ad accadere, Salvatores ce lo pone davanti rendendoci dolcemente i protagonisti del problema. Siamo noi i migranti, gli emarginati, i lasciati in disparte, i condannati, “gli stranieri”. Potremmo dire che il trattamento nei nostri confronti oggi sia certamente cambiato, ma c’è una verità, antica ma sempre viva, che viene affidata alla voce più pura e sincera di tutte: “Tu non sei straniero, sei solo povero. Se sei ricco, non sei mai straniero”.

Cast e produzione

Una trama che ti coinvolge dai primi minuti fino agli ultimi secondi, in una piacevole leggerezza nonostante il tema affrontato. Non il capolavoro di un regista che ha già raggiungo i suoi traguardi da tempo, ma un film senza dubbio emozionante e che lascia con il sorriso, cotto a puntino da una colonna sonora che ben si adatta al color seppia della prima parte, dei luoghi lasciati, miseri, impolverati, verso i toni celesti, rossi, rosa, gialli e frizzanti del mondo nuovo. Il cast vede un’immancabile Pierfrancesco Favino nei panni di Domenico Garofalo, il burbero commissario di bordo; Dea Lanzaro è Celestina e Antonio Guerra interpreta Carmine. Completano il gruppo Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, Tomas Arana e Antonio Catania.

Le riprese, tra estate 2023 a Napoli, Trieste, Fiume e negli studi di Cinecittà a Roma, hanno sfruttato Trieste per ricreare la skyline newyorkese con sofisticati effetti speciali. Acclamato dalla critica, il film ha ottenuto una media di 3,20 su 5 su MYmovies.it e ha incassato circa 5 milioni di euro in Italia. Nel 2025 ha ricevuto il David di Donatello per i Migliori effetti speciali visivi, il Premio David Giovani e due ulteriori candidature, mentre ai Ciak d’oro 2024 ha conquistato tre nomination.