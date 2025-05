Il Dalai Lama compie 90 anni: il documentario che cambierà il tuo modo di vedere la felicità | Solo per 3 giorni al cinema

Dalai Lama, La saggezza della felicità è un documentario cinematografico realizzato in occasione del novantesimo compleanno di Tenzin Gyatso, il 14º Dalai Lama, che offre un ritratto intimo e meditativo del leader spirituale.

Diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis e prodotto da Philip Delaquis in collaborazione con Manuel Bauer, con Richard Gere e Oren Moverman come produttori esecutivi, il film combina interviste dirette, filmati d’archivio inediti e paesaggi contemplativi per esplorare il rapporto tra tradizione tibetana e sfide globali contemporanee.

La pellicola ha esordito in anteprima mondiale l’8 ottobre 2024 al Zurich Film Festival, riscuotendo apprezzamenti per la sua carica emozionale e il suo messaggio di compassione.

In Italia, sarà proiettata solo il 26, 27 e 28 maggio 2025, con un’anteprima speciale il 25 maggio a Milano alla presenza di Richard Gere, Jetsun Pema e rappresentanti dell’Unione Buddhista Italiana.

La saggezza della felicità si presenta non solo come un documentario biografico, ma come un invito alla riflessione personale e collettiva su temi universali quali felicità, compassione e responsabilità ambientale.

Produzione e temi

Il progetto, sviluppato da una coproduzione svizzero-americana, vanta una colonna sonora firmata da Ariel Marx e la fotografia di Manuel Bauer, che restituiscono un’estetica contemplativa e di grande suggestione. Barbara Miller, già nota per il documentario Female Pleasure, e Philip Delaquis, cofondatore di Fama Film e Das Kollektiv, hanno curato sia la regia che la sceneggiatura, integrando riflessioni personali del Dalai Lama con contributi di esperti e membri della comunità tibetana in esilio. La produzione esecutiva di Richard Gere e Oren Moverman ha garantito un accesso privilegiato agli archivi del Governo tibetano in esilio e ha facilitato incontri esclusivi con il leader spirituale.

Attraverso un approccio “heart-to-heart”, il Dalai Lama parla direttamente allo spettatore, proponendo il concetto che il XXI secolo debba diventare il “secolo della compassione”. Il documentario esplora temi come la non-violenza, la pratica del perdono e l’equilibrio tra valori millenari tibetani e le urgenze moderne, quali la crisi climatica e le tensioni sociali. Immagini inedite dell’infanzia del Dalai Lama a Lhasa e ricordi del suo esilio in India si alternano a riflessioni sulla necessità di un’educazione emotiva fin dalla prima infanzia, mettendo in luce l’importanza del dialogo interculturale e dell’empatia globale.

Festival e accoglienza critica

Dopo la premiere a Zurigo, il film è stato presentato al Festival Internazionale di Cinema di Barcellona, dove la stampa ha elogiato la sua capacità di unire bellezza visiva e profondità spirituale. In seguito è stato selezionato per rassegne quali il Woodstock Film Festival e il Dharamsala Film Festival, ricevendo commenti positivi per l’autenticità del racconto e la qualità del montaggio. Critici come Sandra Steffan di SRF 1 e Michael Gasch di Cineman hanno definito l’esperienza cinematografica “meditativa” e “trasformativa”, consigliandolo anche a chi non segue abitualmente il genere documentario

In Italia, la distribuzione di La saggezza della felicità è affidata a Wanted Cinema ed è prevista esclusivamente per il 26, 27 e 28 maggio 2025. L’anteprima nazionale si terrà il 25 maggio alle 19:30 presso l’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, con interventi di Richard Gere, Jetsun Pema (sorella del Dalai Lama) e Filippo Scianna, presidente dell’Unione Buddhista Italiana. L’uscita coincide con la chiusura della celebrazione del Vesak 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano, consacrando il legame tra cinema e spiritualità nel contesto delle festività buddhiste.