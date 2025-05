Bridgerton 4: il bohemien Benedict al centro di una nuova favola romantica | Tutto quello che devi sapere

La quarta stagione della serie Netflix si concentra su Benedict Bridgerton e la misteriosa Sophie Baek, tra balli in maschera e segreti di classe

La quarta stagione di Bridgerton è ufficialmente in arrivo, ma i fan dovranno attendere fino al 2026 per vedere i nuovi episodi. Netflix ha confermato che la serie, basata sui romanzi di Julia Quinn, continuerà con la storia di Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, e la sua inaspettata storia d’amore con Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha. La trama si ispira al terzo libro della saga, La proposta di un gentiluomo, e promette una narrazione avvincente tra romanticismo e dinamiche sociali complesse.

La produzione della quarta stagione è iniziata nel settembre 2024 e si prevede che durerà circa otto mesi, seguiti da un periodo di post-produzione. La showrunner Jess Brownell ha spiegato che, nonostante gli sforzi per accelerare i tempi, la qualità richiede tempo: “Stiamo lavorando per provare a far uscire le stagioni più rapidamente, ma ci vogliono otto mesi per filmarle, poi devono essere montate e poi doppiate in ogni lingua” .

Una nuova protagonista e un cast rinnovato

La quarta stagione introduce Sophie Baek, una giovane donna di umili origini che cattura l’attenzione di Benedict durante un ballo in maschera. Yerin Ha, attrice australiana di origine coreana, interpreta Sophie, portando una nuova energia e diversità al cast. La loro storia d’amore si sviluppa in un contesto di rigide divisioni sociali, offrendo una riflessione sulle barriere di classe e le aspettative della società dell’epoca.

Accanto ai protagonisti, ritornano volti noti come Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e Luke Newton (Colin Bridgerton). Tra le new entry, spiccano Katie Leung nel ruolo di Lady Araminta Gun, Michelle Mao come Rosamund Li e Isabella Wei nei panni di Posy Li .

Una trama tra romanticismo e critica sociale

La storia di Benedict e Sophie si sviluppa in un contesto che richiama la fiaba di Cenerentola, ma con un approccio più realistico e maturo. Il loro incontro al ballo in maschera, organizzato da Lady Violet Bridgerton, segna l’inizio di una relazione complicata dalle differenze sociali e dai segreti del passato. La stagione esplora temi come l’identità, l’autonomia femminile e la lotta contro le convenzioni sociali.

Luke Thompson ha dichiarato che la nuova stagione offrirà una narrazione più profonda e coinvolgente, con una particolare attenzione alle dinamiche tra i personaggi e alle sfide personali che affrontano. La regia e la scenografia promettono di mantenere l’eleganza e lo stile distintivo della serie, con ambientazioni sontuose e costumi dettagliati.

Bridgerton continua a evolversi, offrendo storie d’amore appassionanti e riflessioni sulle dinamiche sociali dell’epoca Regency. Con la conferma delle stagioni 5 e 6, i fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi e nuove storie coinvolgenti nel futuro della serie .