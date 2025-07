Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, dal cinema in televisione: ecco la data della messa in onda

Uno dei registi più noti del mondo dello spettacolo italiano a breve proporrà ai telespettatori un altro dei suoi film. Ecco di quale si tratta.

Manca poco a un evento davvero imperdibile, soprattutto per coloro che amano gli attori del cast di un film nominato a 3 Nastri d’argento. Coloro che hanno girato le scene sono Silvia Orlando, Sabrina Ferilli, Cristian De Sica, Emanuela Fanelli, Laura Morante e Andrea Carpenzano. Da ciò si può dedurre che il produttore Paolo Virzì ha voluto puntare sul meglio!

Tra i suoi film si possono menzionare La bella vita (1994), Ferie d’agosto (1996), Baci e abbracci (1997), Tutta la vita davanti (2008), La prima cosa bella (2012), Siccità (2022) e a breve sarà proposto al pubblico Un altro Ferragosto. A distanza di 28 anni da Ferie d’agosto, vincitore del David di Donatello come miglior film, nel 2024 il regista ha firmato il suo primo sequel.

Per le riprese delle scene ha fatto da sfondo Ventotene, una splendida isola del mar Tirreno situata al largo della costa al confine tra Lazio e Campania. Non è la prima volta che Paolo Virzì prende in considerazione questa piccola oasi paradisiaca, ma a differenza del passato l’isola pare essere cambiata.

Christian De Sica è stato scelto per prestare il suo volto a un personaggio che introdurrà un pizzico di comicità, ma anche malinconia. Emanuela Fanelli, candidata come Miglior attrice non protagonista, farà restare tutti a bocca aperta con la sua interpretazione. E cosa da dire degli altri personaggi? Andiamo subito a scoprirlo.

Un altro Ferragosto, ecco tutte le novità

Sandro Molino interpreterà un uomo malato mentre Andrea Carpenzano sarà sul set suo figlio intento organizzare una vacanza sull’isola piccola, probabilmente l’ultima per via della malattia. Laura Morante ricopre il ruolo di madre della famiglia, la famiglia Mazzalupi. Insieme tornano a Ventotene per il matrimonio dell’influencer (A. Ferraioli Ravera) figlia di Marisa interpretata da Sabrina Ferilli.

Direttamente dalle sale cinematografiche, il film andrà in onda il 12 luglio in prima serata su Rai 3 e non si tratta semplicemente di una commedia. Inevitabilmente spingerà il pubblico ad andare oltre le apparenze e riflettere sulla realtà che ci circonda.

“E’ un modo per guardarsi allo specchio”

“Non è solo cinema. E’ un modo per guardarsi allo specchio e riconoscersi, anche se fa male”, ecco cosa è stato riferito sul sito larchitetto.it. E’ un film che parla di tutti noi, in quanto spinge chiunque a porsi delle domande sulla politica e su come i media agiscono sul pensiero collettivo.

I personaggi saranno in continua evoluzione, dunque non possono essere definiti statici. L’appuntamento è previsto su Rai 3, sabato 12 luglio alle ore 21.20. Se Ferie d’agosto ha riscosso un grande successo, non sarà da meno il nuovo film. Non ci resta che attendere!