Superman, in arrivo nelle sale cinematografiche, con tante novità avvincenti: dal cast alla trama

È in arrivo nelle sale cinematografiche Il nuovo film di Superman, ma ci sono delle novità del tutto inaspettate. Ecco il giudizio della critica.

Chi non conosce l’eroe Superman, il famoso personaggio dei fumetti statunitensi creato da Jerry Siegel e Joe Shuster (si sono occupati rispettivamente dei testi e dei disegni) nel 1933? Pochi daranno una risposta negativa! Il suo debutto avvenne nel fumetto Action Comics del 1938 e da allora ha ispirato film e programmi televisivi.

Non a caso a breve nelle sale cinematografiche arriverà un nuovo film con un cast davvero sorprendente. La data di uscita è prevista il 9 luglio 2025 ed è il primo film del DC Universe del “Capitolo 1: Dei e mostri” e anche reboot della serie di film Superman.

Il ruolo di protagonista è stato dato all’attore David Corenswet con Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor) Isabella Merced (Isabela Merced), Milly Alcock (Supergirl), Maria Gabriela de Faria (Engineer) e tanti altri ancora. Superman non è altro che Clark Kent, giunto sulla terra e i genitori adottivi cercano di farlo integrare nella comunità di Smallville, una cittadina del Kansas.

Il regista James Gunn ha proposto un Superman 25enne, ricordando così la versione di Tom Welling della serie Smallville (2010 – 2011). Tra le tante curiosità l’attore che ha impersonato Lex Luthor ha dovuto rasarsi i capelli per immedesimarsi meglio nel personaggio. Ma le curiosità non sono finite qui!

Superman, il ritorno tanto atteso: una trama avvincente

Le scene sono state girate a partire da 29 febbraio 2024 nella valle Adventdalen nelle Svalbard in Norvegia perché il regista ama il paesaggio. L’attenzione si focalizzerà sul fatto che Superman vuole raggiungere un equilibrio con la vita da umano adottivo a Smallville.

Il film punterà sull’esplorazione della sua identità, ma non si tratterà di una storia di origini. Piuttosto sarà un racconto che metterà in luce la sua compassione e il suo desiderio di aiutare il mondo. I fan sono convinti che sarà un successo!

“L’alieno più potente dell’universo”, ecco il giudizio della critica

Secondo la critica, i film di Superman non dovrebbero essere resi così cupi come quelli di Batman. Nonostante tutto si dice che questo film si concentrerà sullo sviluppo del personaggio, della storia mantenendo sottili le connessioni con il suo universo. Superman in questo caso è un eroe potente, ma vulnerabile con delle radici morali.

“L’alieno più potente dell’universo, ma anche il terrestre è più empatico”, ecco perché è entrato nei cuori delle persone. La maggior parte sostiene senza indugio che questa sia la sua carta vincente. Tra l’altro nel cast c’è anche un cane alieno dai poteri devastanti (ispirato al cane reale del regista e del simbolo di fedeltà). I colpi di scena, dunque, non mancheranno.