Spider‑Man: Brand New Day parte da Glasgow ad agosto, con Holland e Bernthal sul set

Il quarto film di Spider‑Man con Tom Holland inizia le riprese tra UK e Scozia; ecco date, location e cast confermato

Netflix non c’entra, ma Marvel sì. Il nuovo capitolo della saga, Spider‑Man: Brand New Day, prenderà vita a partire dal 1° agosto 2025, quando il set aprirà i battenti a Glasgow, città già trasformata in Gotham per The Batman. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, porterà Tom Holland nei panni di Peter Parker per quella che diventerà la sua quarta avventura da protagonista.

Secondo quanto riferisce The Herald, la produzione – sotto il nome in codice Blue Oasis – bloccherà alcune aree del centro, attorno a Bothwell Street, St Vincent Street, Waterloo Street, Oak Street e Richmond Street, fino a metà agosto. Prepariamoci a vedere inseguimenti in auto e scene ad alto tasso di adrenalina, con chiusure e deviazioni che impatteranno bus e taxi per oltre due settimane .

Parallele alle riprese esterne, da luglio inizieranno anche i lavori negli storici Pinewood Studios del Buckinghamshire, sfruttati per interni e sale di posa, secondo conferme ufficiali .

Il cast è una combinazione tra volti noti e new entry. Accanto a Holland, ritornano Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned), mentre si aggiungono Sadie Sink e Liza Colón‑Zayas. Gradito ritorno anche per Jon Bernthal: il suo Punisher debutterà ufficialmente nell’MCU con questo film .

Wire reset narrativo e legami con il multiverso

Questo quarto capitolo, previsto per il 31 luglio 2026, sarà fondamentale per il futuro dell’MCU. Si ispira al celebre arco a fumetti “Brand New Day”, in cui Peter Parker riparte da zero dopo che il mondo dimentica la sua identità, ed esplorerà le conseguenze del reset operato da Doctor Strange dopo No Way Home .

Il film si inserisce nella Fase Sei del MCU e funge da ponte verso eventi più ampi, come Avengers: Doomsday e Secret Wars. Sarà interessante scoprire come verranno introdotti elementi rilevanti come il Punisher di Bernthal o possibili apparizioni cameo (si parla di Charlie Cox/Daredevil) .

Location come protagoniste: Glasgow e non solo

Glasgow torna protagonista: la città è stata scelta per ricreare l’atmosfera urbana di New York, grazie alla sua capacità di trasformarsi e alle agevolazioni fiscali britanniche . Le strade del centro, con i loro edifici in stile vittoriano, offriranno la scenografia ideale per scene di strada e inseguimenti.

A questa cornice visiva si affiancheranno interni high‑tech girati a Pinewood Studios, puntando a bilanciare l’anima realistica e quella più epica già vista nei capitoli precedenti. Con l’inizio delle riprese del 1° agosto in Scozia, Spider‑Man: Brand New Day entra nel vivo: cast consolidato, linee narrative importanti e una produzione dislocata tra studi inglesi e location reali. Segna la svolta verso l’inedita “nuova fase” di Peter Parker e dell’intero Universo Marvel.