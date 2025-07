Sissi 4, la principessa più amata di Mediaset torna in tv: ecco la data della messa in onda

La quarta e ultima stagione della serie Sissi andrà in onda a breve su Canale 5 e i fan non vedono l’ora di seguire le vicende dell’amata principessa. Ecco tutti i dettagli sulla trama e il cast.

Non tutti sanno che la serie Sissi è ispirata alla vita dell’imperatrice d’Austria e Regina d’Ungheria Elisabetta Amalia Eugenia di Baviera. Moglie dell’imperatore Franz Joseph, non ha mai tollerato le regole della corte austriaca appunto sale che non riusciva a svolgere il ruolo di Regina come gli altri si aspettavano.

Fu soprannominata Sisi (non Sissi perché italianizzata dal film degli anni ’50) ed era nota per andare controcorrente. La sua vita fu colma di imprese ardue, proprio come è stata proposta dai produttori della serie film dalla prima stagione.

La prima è andata in onda nel 2021 e ha presentato al pubblico la regina, elogiata come la donna più bella d’Europa. Il suo matrimonio all’inizio è stato altalenante per divergenze di pensiero, ma poi è riuscita a trovare un equilibrio con il marito. Insieme hanno affrontato varie problematiche legate al regno e alle guerre in corso.

Il successo è stato tale che la seconda è arrivata l’anno successivo. A seguire c’è stata la terza nel 2024 e adesso, per la gioia dei fan, andrà in onda su Canale 5 la quarta e ultima. Anche qui la coppia si ama e cerca un punto di incontro grotte di potere, ma ci sarà un qualcosa in più. Di cosa si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Sissi: una nuova e avvincente trama

La quarta andrà in onda a breve su Canale 5. La scena iniziale vedrà la regina cadere da cavallo a Corfù il padre, una volta venuto a conoscenza di ciò, sarà colpito da un infarto.

L’imperatore Franz non riferirà questo a Sissi per evitare che la sua guarigione venga messa in pericolo. Dopo l’ultimo saluto al padre, Sissi si recherà nel castello di famiglia che ormai è nelle mani di un nuovo proprietario. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima parte.

Le recensioni delle precedenti stagioni

Le stagioni precedenti hanno avuto delle recensioni miste, dato che alcuni hanno fatto i complimenti sia per la recitazione degli attori che per la scelta dei bellissimi luoghi mentre altri sostengono che la storia della principessa sia stata troppo romanzata.

A prescindere da ciò tutti sono concordi nel dire che la protagonista ha rispecchiato la vera indole di Sissi, ovvero di una persona che non accetta le etichette sociali. Chi non ha avuto modo di vedere le prime tre stagioni può vederle in streaming gratis su Mediaset Infinity.