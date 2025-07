Monster: Lizzie Borden arriva nella quarta stagione, Netflix punta su un caso celebre e inquietante

Dopo Dahmer, Menendez e Gein, la serie true‑crime antologica pesca nuovamente dal passato più oscuro

Lontano dai riflettori lampanti, la celebre saga Monster di Netflix si prepara a esplorare un nuovo territorio di brivido. La conferma ufficiale della quarta stagione – incentrata su Lizzie Borden, l’assassina con l’ascia accusata nel 1892 – arriva da fonti garbate ma attendibili. Il dietro le quinte è già in movimento, con casting in corso e produzione prevista per il prossimo autunno .

Dopo aver raccontato le storie di Jeffrey Dahmer, dei fratelli Menendez e di Ed Gein, la scelta di puntare su Lizzie Borden non sorprende chi segue la serie: si tratta di uno dei casi irrisolti più emblematici nella storia americana. L’accusa recitava che aveva ucciso a colpi d’ascia padre e matrigna nella loro casa di Fall River, Massachusetts. In aula fu assolta, ma il sospetto non l’ha mai abbandonata .

La quarta stagione segnerà un salto indietro di decenni, riportando il racconto nell’estate del 1892. Sarà la prima puntata della saga ambientata in un’epoca così lontana rispetto alle cronache moderne. Il team creativo – guidato da Ryan Murphy – potrà esplorare architetture vittoriane, contesti familiari opprimenti e una cultura patriarcale che rende il caso di Borden ancora più intricato e affascinante .

Inoltre, l’attenzione agli ambienti – case da incubo, musei del brivido, stanze macabre – arricchirà l’estetica della serie. La Borden House, trasformata oggi in un B&B infestato, potrebbe diventare la cornice drammatica ideale anche per le riprese, creando un ponte tra docu-reti e fiction.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Gli ingredienti ci sono tutti: un’eroina controversa, un omicidio irrisolto e un processo mediatico che ancora divide le opinioni. Il format di Monster, che mescola ricostruzione, interviste e drammatizzazione, permetterà di raccontare la storia da più punti di vista – tra cui quello dell’imputata, della famiglia e della comunità. Il tutto in un mix tra sensibilità contemporanea e atmosfera retrò.

La serie arriverà probabilmente a fine 2025 o inizio 2026, in seguito alla terza stagione dedicata a Ed Gein. Le riprese autunnali e lo sviluppo del cast indicano l’impegno di Netflix nel continuare a esplorare i lati più oscuri dell’animo umano .

Un nuovo capitolo tra dramma storico e thriller giudiziario

Con Lizzie Borden, Monster sposa ancora una volta il mix di mistero, rabbia repressa e cultura popolare. La sua figura oscilla tra vittima e colpevole, perfetta per una narrazione che punta a sollevare dubbi, a raccontare le dinamiche familiari e le contraddizioni della società di fine Ottocento.

Resta da vedere se la scelta di tornare ai miti classici – già esplorati in miniserie come The Lizzie Borden Chronicles con Christina Ricci – darà nuovo slancio al franchise. Intanto, il carico emotivo e drammatico è servito: il thriller biografico torna a puntare sulla suspense.

Restiamo in attesa di sapere i volti che daranno vita a Borden e i suoi familiari. Una cosa è certa: la quarta stagione di Monster promette di riportare Netflix nella tana del vero crimine, riaprendo un caso che ancora turba, seduce e divide.