Il Diavolo veste Prada 2, tutto quello che devi sapere: ecco quando torna con Meryl Streep e Anne Hathaway | È guerra tra ex alleate

Dopo 19 anni, Meryl Streep e Anne Hathaway tornano con un racconto sulla crisi dell’editoria e rivalità femminile

Netflix resta silenziosa: la vera notizia arriva da Disney con Il Diavolo veste Prada 2, la seconda parte dell’amata saga con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci di nuovo insieme sul set. Le riprese sono iniziate il 30 giugno 2025 tra New York e Italia, con la regia affidata ancora a David Frankel e sceneggiatura di Aline Brosh McKenna.

In primo piano torna Miranda Priestly: questa volta la vedremo affrontare il declino dell’editoria cartacea, lottando per mantenere il suo potere mentre Emily – ora executive di un grande gruppo del lusso – detiene i fondi pubblicitari su cui punta la rivista. Il gioco di potere tra ex alleate diventa così cuore narrativo del film: una battaglia femminile moderna e avvincente.

Il cast originale si espande con star del calibro di Kenneth Branagh (nel ruolo di Stephen Priestly, nuovo marito di Miranda), Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet, oltre a Simone Ashley e altri protagonisti emergenti. A sorpresa, invece, non torna Adrian Grenier: il produttore Disney ha confermato che Nate, il fidanzato di Andy nella prima pellicola, non comparirà nel sequel.

La data di uscita è già fissata: Il Diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, in perfetta sincronia con il Met Gala. Oltre 19 anni dopo l’uscita dell’originale, questo sequel vuole esplorare nuove dinamiche in una New York ormai cambiata.

La produzione ha scelto New York e location italiane per dare respiro internazionale alla trama, mentre il set collaborerà con la moda e la critica, segno che l’aspettativa verso questo “brand new day” della saga è altissima.

Un sequel che mescola nostalgia, glamour e riflessione sociale

Il fascino del ritorno è evidente: ritroviamo Miranda con gli imperdibili tailleur, Andy più matura, Emily in ascesa, Nigel al centro dei nuovi giochi. Al centro della scena anche un tema contemporaneo: il futuro incerto della stampa e la dipendenza dai grandi sponsor pubblicitari.

Un incrocio tra glamour, ambizione e riflessione che promette di restituire quelle scintille aggressive che hanno reso iconico il primo film.

Diventa il nuovo modello per la commedia al femminile

Il Diavolo veste Prada 2 non è solo un seguito, ma un test su quanto il fashion movie possa evolvere restituendo messaggi attuali sulla competizione professionale e sulla crescita personale. Con un cast di primo livello e la regia dello stesso team creativo, il sequel rischia di diventare un nuovo punto di riferimento nel genere, puntando sui contrasti femminili e il potere.

Mancano sensazioni finali: per scoprirle, i fan dovranno aspettare la primavera del 2026. Ma se stile, humour tagliente e battaglie interpersonali restano intatti, il ritorno di Miranda Priestly potrebbe davvero segnare un nuovo capitolo memorabile nella storia del cinema popolare.