Serie TV di Harry Potter: al via le riprese con il nuovo trio di protagonisti, ecco cast e ambizioni

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout scelti come nuovo Harry, Hermione e Ron in una serie evento su HBO

HBO ha ufficialmente dato il via alle riprese della nuovissima serie Harry Potter, nata come adattamento fedele e pluristagionale dell’omonima saga di J.K. Rowling. Le riprese sono iniziate negli storici Warner Bros Studios di Leavesden, lo stesso set usato per i film originali, a conferma dell’ambizione di rendere omaggio al passato pur guardando al futuro .

La grande novità è il volto del nuovo Harry: Dominic McLaughlin, ragazzino scozzese tra i 9 e gli 11 anni, è stato scelto dopo un casting straordinario con oltre 30.000 aspiranti . Accanto a lui, Arabella Stanton interpreterà Hermione e Alastair Stout sarà Ron: un nuovo trio deciso a incarnare l’energia della generazione magica originale .

Il progetto punta su un cast di prestigio per i personaggi-chiave di Hogwarts. Tra i nomi confermati: John Lithgow nei panni di Albus Dumbledore, Janet McTeer come Minerva McGonagall, Paapa Essiedu in quelli di Severus Snape, e Nick Frost nel ruolo di Hagrid . L’adattamento includerà anche personaggi come Neville, Dudley, Madam Hooch e Ollivander .

Una serie pensata per decenni (e profondità narrativa)

Contrariamente ai film, la nuova serie si sviluppa in maniera organica e dilatata: ogni stagione è dedicata a uno dei sette romanzi della saga, proponendo una storia completa e fedele ai testi. L’obiettivo è ambizioso: durata fino a dieci anni, per raccontare tutto senza compromessi ().

A dirigere il progetto è Francesca Gardiner, già nota per Succession e His Dark Materials, mentre Mark Mylod (Succession) assume il ruolo di regista ed executive producer. J.K. Rowling figura come produttrice esecutiva, affiancata da Neil Blair e David Heyman tra gli altri .

Le riprese sono ufficialmente iniziate il 14 luglio 2025 a Leavesden; la serie dovrebbe debut­tare su HBO (e in futuro su HBO Max) nel primo trimestre del 2027 .

Cosa cambierà (e cosa resterà immutato)

Rispetto ai film, questa versione televisiva promette maggiore spazio a atmosfere, sviluppo dei personaggi e fedeltà ai libri. La scelta di ricreare Hogwarts e il mondo magico negli stessi studi di allora è un segno di rispetto per l’iconografia del franchise ().

Intanto, sui social i fan reagiscono tra entusiasmo e sfida: alcuni notano che il nuovo costume di Hogwarts presenta dettagli diversi, un segno di aggiornamento visivo studiato per distinguersi dalla versione cinematografica (). In sintesi, la serie Harry Potter di HBO si presenta come un progetto ambizioso e rispettoso: nuovo cast, produzione solida, visione a lungo termine. Il 2027 non sarà solo un ritorno alla magia: sarà l’inizio di una nuova era per i fan di ogni età.