Il ritorno glamour di Emily in Paris nella Serenissima: set a Venezia ad agosto per la stagione 5

Dopo Parigi e Roma, la serie gira a Venezia: ecco tempistiche, scenari evocativi e novità di cast in vista della nuova stagione

Netflix porta la moda e i drammi romantici di Emily in Paris oltre i confini della Francia: la 5ª stagione girerà alcune scene chiave nella suggestiva Venezia, tra il 5 e il 15 agosto 2025, come confermato dal governatore del Veneto Luca Zaia. Si tratta della prima volta che la serie approda nella città lagunare, scelta che arricchirà il racconto con un tocco di fascino storico e visivo senza precedenti.

Le riprese della stagione sono iniziate a maggio a Roma, dove Emily ha consolidato la sua nuova vita lavorativa e personale. A giugno la troupe è tornata a Parigi, mentre per agosto è confermato il trasferimento a Venezia. Stando a un aggiornamento più recente, la fase veneta si svolgerà tra il 15 e il 25 agosto, collocandosi come momento conclusivo della produzione per la stagione 5.

Il regista Andrew Fleming, supportato dalla Veneto Film Commission e da 360 Degrees Film, è attualmente impegnato nel sopralluogo dei luoghi più suggestivi della città, in vista anche del legame con l’area del Festival del Cinema.

Venezia come nuova protagonista visiva

Portare Emily in Paris a Venezia significa fondere il glamour della protagonista con il patrimonio architettonico e romantico della città lagunare: ponti, canali, palazzi storici e scorci unici faranno da sfondo alle avventure in bilico tra carriera, amore e dilemmi personali. La scelta di girare negli autentici luoghi storici – come già accaduto a Parigi e Roma – non solo valorizza il prodotto visivamente, ma rafforza la sensazione di viaggio reale per gli spettatori.

I protagonisti storici tornano: Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, Philippine Leroy‑Beaulieu come Sylvie, Ashley Park, Lucas Bravo, Eugenio Franceschini e gli altri volti familiari saranno presenti anche in questa nuova tappa europea. In stagione 5 arriveranno inoltre Michèle Laroque, che interpreterà l’amica di Sylvie Yvette, e Bryan Greenberg nei panni dell’americano Jake.

Tra attesa e sceneggiatura in evoluzione

Non è ancora confermata la data di uscita definitiva, ma la produzione punta a rilasciare la stagione entro il 2025, probabilmente in autunno o prima della fine dell’anno. La trama dovrebbe svilupparsi tra le due città principali del cuore narrativo: Parigi e Roma, con l’aggiunta della magia unica di Venezia.

In sintesi, Emily in Paris espande il suo mondo narrativo portando Emily nella Serenissima per un mix di romanticismo, fascino storico e avventure cosmopolite. Se avete sognato di vedere Emily in nuovi scorci europei, Venezia vi regalerà incroci di gondole, edifici antichi e gioco di luci sull’acqua. Una tappa nuova, pensata per sorprendere e innalzare l’appeal visivo della serie.