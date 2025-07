The Pitt – La nuova serie italiana di Sky è pronta al debutto: un racconto cupo tra crimine e verità

Arriva su Sky e NOW una nuova storia che scava negli abissi dell’animo umano: cast d’eccezione e trama ad alta tensione

Una cava abbandonata, un cadavere senza nome, e una comunità sospesa tra il silenzio e il sospetto. È questo lo scenario di The Pitt, la nuova serie TV italiana pronta a sbarcare su Sky e in streaming su NOW, diretta da Claudio Noce e scritta da Andrea Valagussa. Un crime ad alta tensione, con protagonisti Filippo Nigro e Vinicio Marchioni, che si preannuncia come una delle produzioni più potenti e misteriose dell’anno.

La serie prende il via da un ritrovamento inquietante: il corpo senza vita di un uomo viene scoperto all’interno di una gigantesca cava dismessa, situata in una cittadina apparentemente tranquilla. È l’inizio di un’indagine che scardina la quotidianità del luogo e costringe tutti a confrontarsi con il passato, i non detti, le relazioni pericolose e le verità sepolte. In sei episodi carichi di tensione e colpi di scena, The Pitt promette di avvolgere lo spettatore in un’atmosfera cupa e profondamente psicologica.

Un’indagine che diventa resa dei conti

Il fulcro della narrazione ruota attorno al personaggio interpretato da Filippo Nigro, un vicequestore chiamato a risolvere un caso in apparenza semplice ma che si complica man mano che emergono legami torbidi con il territorio e i suoi abitanti. Al suo fianco, Vinicio Marchioni veste i panni di un giornalista locale tormentato dal passato, che cerca di tenere insieme i pezzi di una comunità divisa. La scrittura di Valagussa, già noto per Doc – Nelle tue mani, si fa qui più asciutta, oscura, scavando nel lato più ambiguo delle emozioni umane.

Girata interamente in Italia tra Lombardia e Piemonte, la serie sfrutta al massimo i paesaggi industriali abbandonati, trasformandoli in spazi metaforici in cui ogni personaggio si perde e si confronta con la propria identità. L’ambiente non è solo sfondo, ma elemento narrativo attivo che amplifica il senso di isolamento e inquietudine.

Quando esce e cosa aspettarsi

The Pitt debutterà su Sky il 22 luglio con un doppio episodio, seguito da un episodio a settimana. Il formato da sei puntate da 50 minuti l’una permette un racconto serrato, denso e mai dispersivo. Sin dalla sua presentazione, la serie è stata accolta con grande interesse da critica e pubblico, anche per il tono cupo che richiama atmosfere alla Broadchurch e True Detective, ma con un’impronta italiana originale e realistica.

La regia di Claudio Noce, che ha già firmato opere intense come Padrenostro, punta a mantenere alta la tensione con una messa in scena essenziale ma suggestiva, affidandosi a una fotografia dai toni desaturati e un uso calibrato del silenzio e dei suoni ambientali.

Una narrazione che non cerca facili soluzioni, ma si muove in territori ambigui, in cui il male non ha un solo volto e la verità è spesso una questione di prospettiva.

The Pitt è più di una semplice serie investigativa: è un viaggio nelle crepe dell’animo umano, dove ogni scoperta ha un prezzo e ogni personaggio porta con sé una ferita aperta.