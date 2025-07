Netflix ad agosto 2025: grandi ritorni, nuove serie e film imperdibili per l’estate

Il ritorno di Mercoledì e il debutto di nuove storie: ecco cosa ci aspetta ad agosto su Netflix

Con l’estate ormai nel vivo, Netflix si prepara a rendere il mese di agosto 2025 uno dei più intensi e variegati dell’anno. Tra grandi ritorni e nuove produzioni originali, la piattaforma di streaming propone titoli pensati per soddisfare tutti i gusti, dal romanticismo alla commedia, dall’animazione al mistero. Il calendario delle uscite è fitto e anticipa una stagione ricca di emozioni, colpi di scena e tanto intrattenimento.

La novità più attesa è senza dubbio la seconda stagione di “Mercoledì”, la serie ideata da Tim Burton che ha stregato milioni di spettatori nel mondo. Ma non mancano film romantici, nuove serie animate e titoli italiani che promettono di fare discutere. Il mese si aprirà con una commedia sentimentale ambientata a Oxford e si chiuderà con un intrigante crime tratto da un bestseller internazionale. Un agosto ricco di sorprese, da vivere puntata dopo puntata.

Ad aprire le danze, il 1° agosto, sarà Il mio anno a Oxford, una commedia romantica ambientata tra i banchi della celebre università britannica. Sofia Carson interpreta una studentessa americana che si innamora del suo affascinante professore, interpretato da Corey Mylchreest, già noto per il suo ruolo nella serie La Regina Carlotta. Tra baci rubati in biblioteca e dilemmi morali, il film promette emozioni forti e una storia d’amore tormentata ma coinvolgente.

Il 6 agosto torna finalmente Mercoledì con la prima parte della seconda stagione. Jenna Ortega riprende il ruolo della giovane Addams, alle prese con nuovi misteri e oscuri segreti nella sinistra Nevermore Academy. Mentre l’atmosfera gotica resta intatta, la protagonista dovrà affrontare nuovi nemici e sfide personali, mantenendo sempre il suo inconfondibile sarcasmo. Un ritorno molto atteso che potrebbe superare perfino il successo della prima stagione.

Animazione, ironia e un po’ di follia tutta italiana

Il 22 agosto è il turno di Long Story Short, una serie animata che porta la firma del creatore di BoJack Horseman. La nuova serie racconta, in modo ironico e originale, le vicende di una famiglia attraverso gli anni, tra alti e bassi, amori e delusioni. Lo stile è quello graffiante e cinico che ha reso celebre il precedente lavoro del creatore, promettendo di conquistare sia i fan dell’animazione per adulti sia chi cerca una narrazione fresca e fuori dagli schemi.

Il 27 agosto arriva invece il film italiano Ogni maledetto fantacalcio, un giallo surreale con venature da commedia nera. Protagonista è Simone, interpretato da Giacomo Ferrara, coinvolto in un’indagine assurda dopo la sparizione del suo migliore amico Gianni, scomparso il giorno delle nozze e… dell’ultima giornata di Fantacalcio. Tra minacce, gelosie e indizi improbabili, la storia si snoda tra verità da svelare e rivalità da spogliatoio, con una Caterina Guzzanti in veste di giudice sarcastica e tagliente.

Chiude agosto un mistero tra pensionati: risate e suspence con un cast stellare

Il 28 agosto Netflix chiude il mese con Il club dei delitti del giovedì, tratto dal romanzo di successo di Richard Osman. Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie sono i protagonisti di questo crime atipico, nei panni di un gruppo di arzilli pensionati che si dilettano a risolvere casi di omicidio. Quando il mistero si avvicina troppo, trasformando la loro passione in un’indagine reale, il gruppo si troverà coinvolto in una vicenda sorprendente. Il film, diretto da Chris Columbus, è frutto della collaborazione tra Netflix e Amblin Entertainment.

Agosto su Netflix sarà un mese all’insegna della varietà e del grande intrattenimento. Tra ritorni attesissimi, come quello di Mercoledì, e nuove storie in grado di emozionare, divertire e far riflettere, la piattaforma offre un catalogo ricco e stimolante per chiunque voglia godersi le vacanze senza rinunciare a contenuti di qualità. L’estate 2025 non è mai stata così avvincente.