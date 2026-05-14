The Punisher conquista Disney+, Jon Bernthal torna più violento che mai: il dato che sorprende i fan Marvel

Il ritorno di Frank Castle su Disney+ supera perfino la storica serie Netflix e rilancia il futuro del personaggio nell’MCU

Per anni molti fan Marvel hanno avuto paura di una cosa precisa: vedere The Punisher perdere la propria identità passando da Netflix a Disney+. Un timore comprensibile, considerando che la versione interpretata da Jon Bernthal è sempre stata una delle più brutali, cupe e violente mai viste nell’universo Marvel live-action.

Adesso però i primi risultati sembrano aver ribaltato completamente quelle paure. Il nuovo speciale The Punisher: One Last Kill, disponibile su Disney+, sta convincendo pubblico e critica al punto da ottenere valutazioni superiori perfino alle due stagioni originali distribuite da Netflix.

Dopo anni di assenza, Frank Castle era già tornato nel 2025 con la prima stagione di Daredevil: Born Again, dove il personaggio aveva ritrovato immediatamente il tono oscuro e tormentato che aveva reso iconica la sua versione televisiva. Marvel aveva promesso che quello sarebbe stato soltanto l’inizio del nuovo percorso del Punitore nell’MCU, e One Last Kill sembra confermarlo.

Lo speciale ha infatti debuttato con un impressionante 85% di recensioni positive dalla critica e addirittura un 91% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes, numeri che hanno immediatamente acceso l’entusiasmo tra i fan Marvel.

Molti osservatori ritenevano impossibile replicare l’atmosfera della serie Netflix sotto il marchio Disney, ma le prime reazioni raccontano uno scenario molto diverso. Secondo diverse recensioni, One Last Kill mantiene intatta la durezza narrativa del personaggio, senza rinunciare alla violenza e alla componente psicologica che definiscono Frank Castle.

Frank Castle torna più oscuro e tormentato che mai

La storia di The Punisher: One Last Kill riprende direttamente dopo gli eventi della prima stagione di Daredevil: Born Again. Frank Castle è riuscito a fuggire dalla prigionia e continua la sua personale guerra contro la criminalità.

Quasi tutti i membri della famiglia criminale Gnucci, responsabile indirettamente della morte della sua famiglia, sono stati eliminati. Rimane soltanto Ma Gnucci, interpretata da Judith Light, figura centrale dell’ultima resa dei conti.

Ma lo speciale non si concentra soltanto sull’azione. Secondo le anticipazioni e le recensioni, gran parte della narrazione ruota attorno alla fragilità mentale di Frank Castle, perseguitato da visioni e sensi di colpa.

Nel corso della storia, Frank vede infatti apparizioni di Karen Page, interpretata ancora da Deborah Ann Woll, e di Curtis Hoyle, tornato con il volto di Jason R. Moore. Attraverso questi incontri, il personaggio viene costretto a interrogarsi sul significato stesso della sua esistenza.

Il vero conflitto della serie non riguarda soltanto la vendetta. Frank Castle deve infatti decidere se continuare a vivere esclusivamente come macchina di morte oppure usare le proprie capacità per proteggere davvero gli innocenti.

Le recensioni evidenziano soprattutto l’intensità della performance di Jon Bernthal, considerata ancora una volta il cuore assoluto del progetto. Anche le sequenze d’azione vengono descritte come estremamente dure e realistiche, perfettamente in linea con la versione Netflix del personaggio.

Marvel prepara il futuro del Punisher nel nuovo MCU

Il ritorno di Frank Castle non sembra destinato a fermarsi a One Last Kill. Marvel avrebbe infatti già deciso di trasformare nuovamente il personaggio in una presenza importante dell’MCU.

Jon Bernthal tornerà infatti anche nel prossimo Spider-Man: Brand New Day, uno dei blockbuster più attesi dell’estate 2026, in uscita il 31 luglio. La presenza del Punitore accanto allo Spider-Man di Tom Holland rappresenta uno degli elementi più curiosi del nuovo film Marvel.

I due attori condivideranno inoltre lo schermo anche in The Odyssey, nuovo colossal storico diretto da Christopher Nolan, segno che Bernthal e Holland stanno diventando due dei volti più presenti del cinema blockbuster contemporaneo.

Nel frattempo, i fan Marvel sembrano aver accolto con entusiasmo la nuova gestione del personaggio sotto Disney+. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava un passaggio rischioso oggi appare quasi come un rilancio definitivo.

Il dato più sorprendente resta proprio questo: il Punisher targato Disney+ non solo è riuscito a mantenere intatta la propria identità, ma per molti spettatori avrebbe addirittura superato il livello delle stagioni Netflix.

Con Daredevil, Spider-Man e ora anche uno speciale dedicato, Frank Castle sta lentamente tornando al centro dell’universo Marvel. E questa volta sembra avere ancora molto da raccontare.