Tom Cruise torna allo spionaggio, Doppelgänger potrebbe diventare il nuovo Mission Impossible | Tutto quello che devi sapere

La superstar sarebbe pronta a guidare un nuovo spy-thriller tra sosia, infiltrazioni nella CIA e complotti internazionali

Dopo aver chiuso una delle saghe action più importanti della storia recente del cinema con Mission: Impossible, Tom Cruise potrebbe essere già pronto a tornare nel mondo dello spionaggio. Il progetto si chiama Doppelgänger e, nonostante sia ancora nelle primissime fasi di sviluppo, sta già attirando enorme attenzione a Hollywood.

Il film viene descritto come uno spy-thriller originale costruito attorno a temi di paranoia, identità e infiltrazione. Secondo le prime indiscrezioni, la produzione avrebbe un forte potenziale da franchise e potrebbe trasformarsi nella nuova grande saga action guidata dalla star americana.

A sviluppare il progetto è Paramount Pictures insieme a Skydance Media, società che avrebbe investito una cifra milionaria per assicurarsi la sceneggiatura scritta da Aneesh Chaganty e Dan Frey. Dietro la produzione figurano anche Ryan Coogler e Zinzi Coogler attraverso la loro società Proximity Media.

Per Tom Cruise si tratterebbe di un ritorno alle origini del thriller di spionaggio più puro, molto vicino alle atmosfere dei primi capitoli di Mission: Impossible diretti da Brian De Palma, dove tensione psicologica e gioco d’identità erano elementi centrali della narrazione.

La trama di Doppelgänger e il ruolo che potrebbe interpretare Tom Cruise

Secondo le informazioni emerse finora, la storia ruoterebbe attorno a un agente della CIA che scopre un piano orchestrato dai servizi segreti russi. L’intelligence avrebbe infatti trovato in Brasile un uomo fisicamente identico a lui, pronto a prendere il suo posto infiltrandosi all’interno dell’agenzia americana come talpa.

Il film giocherebbe quindi sul tema del doppio, della manipolazione e della perdita d’identità, mescolando azione e tensione psicologica in un contesto internazionale. Un concept che sembra perfettamente costruito per il tipo di cinema spettacolare ma paranoico che Cruise ha già affrontato in passato.

Secondo il giornalista Jeff Sneider, il regista Aneesh Chaganty avrebbe incontrato Cruise più volte in Florida negli ultimi mesi per discutere il progetto. La sceneggiatura sarebbe attualmente in fase di riscrittura proprio per adattarsi meglio alle richieste e allo stile dell’attore.

Le indiscrezioni parlano inoltre di un doppio ruolo molto importante per Cruise, elemento che potrebbe aumentare ulteriormente l’interesse attorno al film. Sarebbe infatti proprio l’attore a interpretare sia l’agente della CIA sia il suo sosia utilizzato dai russi.

Per ora il coinvolgimento della star viene definito “non ancora ufficiale”, ma il progetto sembra chiaramente pensato attorno alla sua figura. La decisione definitiva dovrebbe arrivare soltanto dopo la consegna della nuova versione completa del copione.

Tra Digger, Top Gun 3 e nuovi franchise: il futuro di Tom Cruise

Mentre Doppelgänger prende forma lentamente, Tom Cruise continua ad avere una delle agende più fitte dell’intera industria cinematografica. Il suo prossimo film sarà Digger, diretto dal premio Oscar Alejandro González Iñárritu, descritto come una dark comedy dalle proporzioni catastrofiche.

Nel film Cruise interpreterà un uomo potentissimo ossessionato dall’idea di salvare l’umanità, finendo però per condannarla. Un ruolo molto diverso rispetto ai personaggi action a cui il pubblico è abituato e che potrebbe rappresentare una svolta importante nella carriera dell’attore.

Restano inoltre in sviluppo altri progetti molto attesi, tra cui Top Gun 3, il sequel sci-fi Edge of Tomorrow 2 e diversi film ancora avvolti nel mistero. Cruise continua così a muoversi tra blockbuster, cinema d’autore e nuove potenziali saghe.

Anche per il regista Aneesh Chaganty, Doppelgänger potrebbe rappresentare un salto enorme. Dopo il successo di Searching, realizzato con un budget inferiore al milione di dollari ma capace di incassare oltre 75 milioni nel mondo, il cineasta si troverebbe improvvisamente alla guida di una produzione internazionale di altissimo profilo.

Per il momento non esistono ancora una data di uscita ufficiale né dettagli sul resto del cast. Ma se Tom Cruise dovesse davvero accettare il ruolo, Doppelgänger potrebbe rapidamente trasformarsi in uno dei thriller più attesi dei prossimi anni.