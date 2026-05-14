Nagi Notes sorprende Cannes, il nuovo film giapponese emoziona in silenzio| Una scena colpisce tutti

Kôji Fukada porta sulla Croisette un racconto delicato e intenso fatto di desideri nascosti, relazioni irrisolte e sentimenti trattenuti

Tra i film più apprezzati del concorso del Festival di Cannes 2026 c’è anche Nagi Notes, il nuovo lavoro del regista giapponese Kôji Fukada, autore già conosciuto per film come Love Life e Goodbye Summer.

Presentato come uno dei titoli più raffinati della selezione ufficiale, Nagi Notes ha conquistato gran parte della critica grazie a un approccio estremamente delicato, lontano dai grandi eccessi emotivi ma capace di costruire un’intensità sotterranea che cresce lentamente scena dopo scena.

Ambientato nella tranquilla cittadina di Nagi, nel sud del Giappone, il film racconta una rete di relazioni complesse e sentimenti inespressi che si intrecciano attorno alla figura di Yoriko, interpretata da Takako Matsu.

Yoriko vive sola e gestisce una fattoria lattiero-casearia, conducendo un’esistenza apparentemente semplice e ordinata. In realtà custodisce una forte passione per l’arte: disegna, scolpisce e crea opere esclusivamente per sé stessa, senza alcun interesse verso il successo o il riconoscimento pubblico.

La tranquillità della sua routine viene lentamente scossa dal ritorno di Yuri, interpretata da Shizuka Ishibashi, architetta che dopo un periodo trascorso a Taiwan insieme al marito è rientrata in Giappone dopo il divorzio.

Tra le due donne esiste un rapporto molto particolare. Yuri infatti era sposata con il fratello di Yoriko, eppure il loro legame è sopravvissuto alla separazione, diventando nel tempo ancora più profondo e ambiguo.

Il film costruisce emozioni silenziose e relazioni piene di tensione

Uno degli aspetti più affascinanti di Nagi Notes è proprio il modo in cui Fukada racconta emozioni enormi attraverso gesti minimi, silenzi e dettagli quotidiani.

Il film evita volutamente esplosioni melodrammatiche e preferisce lasciare che siano gli sguardi, gli imbarazzi e le piccole conversazioni a suggerire ciò che i personaggi non riescono davvero a dire.

Nel corso della storia emerge infatti una fitta rete di amori irrisolti, desideri repressi e legami mai completamente chiariti.

Yoriko mantiene anche un rapporto molto stretto con Yoshikuro, vedovo interpretato da Ken’ichi Matsuyama, la cui moglie era stata in passato il grande amore della protagonista.

Intorno a loro si muovono anche due adolescenti, Hatsuko e Keita, che frequentano spesso la fattoria di Yoriko e finiscono a loro volta coinvolti in una delicata scoperta sentimentale.

Proprio attraverso il personaggio di Keita il film affronta il tema dell’identità emotiva e sessuale con estrema naturalezza. Il ragazzo inizia infatti a comprendere i propri sentimenti osservando l’amico Hatsuko attraverso una camera obscura realizzata durante un laboratorio artistico.

L’immagine capovolta proiettata dalla macchina fotografica diventa così simbolo di emozioni confuse, invertite e difficili da interpretare, rafforzando uno dei temi principali del film: la distanza tra ciò che si prova realmente e ciò che si riesce a mostrare agli altri.

Kôji Fukada firma uno dei film più delicati del Festival

Pur raccontando passioni nascoste, fughe improvvise e relazioni complicate, Nagi Notes mantiene sempre un tono estremamente controllato e contemplativo.

Fukada osserva i personaggi quasi con pudore, senza mai forzare i conflitti o cercare effetti spettacolari. Anche gli eventi più drammatici vengono mostrati con una calma sorprendente, trasformando il film in un’esperienza molto intima e quasi meditativa.

La regia richiama spesso il cinema di Éric Rohmer, soprattutto nella capacità di raccontare sentimenti complessi attraverso dialoghi apparentemente semplici e atmosfere leggere.

La fotografia luminosa e naturale contribuisce ulteriormente a creare quella sensazione di quiete costante che attraversa tutto il film, anche nei momenti più emotivamente dolorosi.

Secondo molti critici presenti a Cannes, Nagi Notes rappresenta una delle opere più mature di Fukada proprio perché riesce a mantenere equilibrio tra profondità emotiva e semplicità narrativa.

Il film non cerca mai il colpo di scena, ma accompagna lentamente lo spettatore dentro la vita dei personaggi, lasciando emergere poco alla volta verità che sembrano quasi ovvie eppure difficilissime da affrontare.

Alla fine, Nagi Notes colpisce soprattutto per questo: la capacità di trasformare silenzi, desideri nascosti e relazioni sospese in un racconto delicatissimo ma profondamente umano, uno di quei film che sembrano muoversi piano ma restano impressi molto più a lungo del previsto.