Fast & Furious cambia strada, Vin Diesel annuncia quattro serie tv sul franchise | Il progetto che espande la saga

L’universo di Dominic Toretto è pronto a conquistare anche la televisione con nuovi spin-off e personaggi storici

Fast & Furious si prepara a vivere una delle trasformazioni più importanti della sua storia. Dopo oltre vent’anni di inseguimenti, corse clandestine ed esplosioni spettacolari sul grande schermo, il franchise prodotto da Universal è pronto a espandersi ufficialmente anche nel mondo delle serie tv. L’annuncio è arrivato direttamente da Vin Diesel, che ha confermato lo sviluppo di ben quattro show televisivi ambientati nello stesso universo narrativo della saga cinematografica.

La notizia è stata svelata durante la presentazione della nuova stagione televisiva di NBCUniversal, dove l’attore ha spiegato che il progetto rappresenta un passo naturale per un franchise diventato ormai globale. Secondo Diesel, negli ultimi anni i fan hanno dimostrato di voler approfondire sempre di più i personaggi storici e le loro storie personali, andando oltre il semplice format dei film d’azione.

Vin Diesel guiderà il nuovo universo televisivo di Fast & Furious

Vin Diesel sarà coinvolto direttamente nella produzione delle nuove serie in qualità di produttore esecutivo. Una delle quattro produzioni è già destinata alla piattaforma streaming Peacock, mentre le altre sarebbero ancora in fase iniziale di sviluppo.

Il pilot della prima serie sarà scritto da Mike Daniels e Wolfe Coleman, già collaboratori della serie Shades of Blue. Accanto a loro ci sarà un team produttivo molto vicino alla saga originale, composto da Neal Moritz, Chris Morgan, Jeff Kirschenbaum e Pavun Shetty. In particolare Morgan è considerato uno degli autori chiave dell’identità moderna di Fast & Furious, avendo firmato diversi capitoli del franchise cinematografico.

Durante il suo intervento, Diesel ha spiegato che l’idea di espandere la saga sul piccolo schermo circolava già da anni. Secondo l’attore, il pubblico desiderava vedere molto di più dei protagonisti storici e conoscere aspetti mai approfonditi nei film principali. La televisione, in questo senso, permetterebbe di sviluppare trame più lunghe e caratterizzazioni più dettagliate.

L’attore ha anche sottolineato come l’arrivo di Donna Langley alla guida del settore televisivo abbia contribuito a convincerlo definitivamente della bontà del progetto. Per Diesel, infatti, era fondamentale che le serie riuscissero a mantenere intatti gli elementi che hanno reso il franchise così popolare nel mondo: il senso di famiglia, il fascino internazionale e l’identità dei personaggi.

Cosa aspettarsi dalle nuove serie del franchise

Al momento NBCUniversal non ha ancora svelato dettagli ufficiali sulle trame delle quattro serie, ma l’obiettivo sembra chiaro: costruire un vero universo espanso di Fast & Furious. L’idea sarebbe quella di esplorare personaggi secondari, nuove squadre e storie parallele che possano convivere con la saga principale senza sostituirla.

Negli ultimi anni Hollywood ha puntato sempre di più sui grandi franchise serializzati tra cinema e streaming. Fast & Furious rappresenta uno dei marchi più riconoscibili al mondo nel genere action e, proprio per questo, Universal sembra intenzionata a sfruttarne tutto il potenziale anche sul fronte televisivo.

Il franchise cinematografico continua intanto la propria corsa. Il prossimo film della saga è atteso nelle sale americane il 17 marzo 2028 e dovrebbe rappresentare uno degli eventi action più importanti dei prossimi anni. Le nuove serie potrebbero quindi servire anche a mantenere vivo l’interesse del pubblico tra un film e l’altro.

Per ora resta da capire quali personaggi torneranno davvero nelle produzioni televisive e quanto i nuovi show saranno collegati alla storyline principale. Ma una cosa appare già evidente: Fast & Furious non vuole più essere soltanto una saga cinematografica. L’obiettivo è diventare un universo narrativo molto più ampio, capace di vivere contemporaneamente tra cinema, streaming e televisione.