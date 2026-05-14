La vie d’une femme conquista Cannes, Léa Drucker sorprende nel nuovo dramma francese | La performance è devastante

Il nuovo film di Charline Bourgeois-Tacquet porta sulla Croisette un intenso ritratto femminile tra carriera, desiderio e fragilità

Tra i titoli più discussi del concorso del Festival di Cannes 2026 c’è anche La vie d’une femme, presentato internazionalmente con il titolo inglese A Woman’s Life. Il nuovo film diretto da Charline Bourgeois-Tacquet segna il ritorno della regista francese dopo Anaïs in Love e viene già indicato come uno dei ritratti femminili più solidi e intensi passati quest’anno sulla Croisette.

Al centro del film c’è soprattutto la straordinaria interpretazione di Léa Drucker, ormai considerata una delle attrici francesi più importanti della sua generazione. Dopo il successo ottenuto con il thriller poliziesco Case 137, l’attrice torna infatti a dominare la scena con un personaggio complesso, duro, vulnerabile e profondamente umano.

La vie d’une femme segue la storia di Gabrielle, una chirurga maxillo-facciale cinquantenne che lavora in un ospedale di Lione costantemente sotto pressione. È una donna abituata a controllare ogni aspetto della propria vita, estremamente rigorosa sul lavoro e poco incline ai compromessi emotivi.

Gabrielle non ha mai desiderato figli, tollera con fatica la vita familiare e sembra trovare la propria identità quasi esclusivamente nella professione. Eppure dietro quella corazza emerge lentamente un’inquietudine molto più profonda.

La sua esistenza cambia quando incontra Frida, una giovane scrittrice interpretata da Mélanie Thierry, che decide di seguirla per documentarsi sul mondo medico. Il rapporto tra le due donne si trasforma gradualmente in qualcosa di più intenso e personale, spingendo Gabrielle a confrontarsi con desideri e fragilità che aveva sempre cercato di ignorare.

Léa Drucker domina un ritratto femminile duro e modernissimo

Uno degli elementi più apprezzati dalla critica riguarda proprio il modo in cui il film costruisce il personaggio di Gabrielle senza mai trasformarlo in un’eroina perfetta o idealizzata.

La vie d’une femme evita infatti i classici schemi melodrammatici e preferisce seguire il ritmo quotidiano della protagonista, mostrando tanto la sua forza quanto i lati più spigolosi e persino insopportabili del suo carattere.

Gabrielle viene descritta come una donna brillante ma incapace di rallentare, così immersa nel lavoro da sacrificare spesso ogni altra relazione personale. Questo atteggiamento genera inevitabili tensioni anche con chi le sta accanto.

Il rapporto con il marito Henri, interpretato da Charles Berling, appare ormai logorato dal tempo e dalle distanze emotive. Ancora più difficile è invece il legame con la madre Arlette, interpretata da Marie-Christine Barrault, che sta lentamente sprofondando nell’Alzheimer.

Parallelamente il film affronta anche il conflitto professionale tra Gabrielle e il collega Kamyar, interpretato da Laurent Capelluto, con cui si scontra duramente dopo la richiesta di un congedo di paternità.

Attraverso questi rapporti, Charline Bourgeois-Tacquet costruisce un racconto che parla apertamente di sessismo, aspettative sociali e pressione esercitata sulle donne in ambienti dominati ancora da logiche profondamente patriarcali.

La sceneggiatura evita però qualsiasi approccio didascalico. Tutto passa attraverso piccoli dettagli, dialoghi secchi e momenti apparentemente ordinari che finiscono per raccontare il peso accumulato da Gabrielle nel corso degli anni.

Il film conferma la crescita di Charline Bourgeois-Tacquet

Dopo il tono più leggero e romantico di Anaïs in Love, la regista francese compie qui un passo decisamente più maturo e ambizioso.

Pur senza cercare grandi colpi di scena o strutture narrative complesse, La vie d’une femme riesce a mantenere costantemente viva l’attenzione grazie alla precisione con cui osserva la vita della protagonista.

La regia cambia spesso ritmo e atmosfera a seconda dello stato emotivo di Gabrielle. Nelle scene più intime la macchina da presa si avvicina lentamente al personaggio, mentre negli ambienti ospedalieri tutto diventa più freddo, rapido e quasi meccanico.

Anche la fotografia di Noé Bach è stata particolarmente lodata dalla critica presente a Cannes. Le immagini alternano luci morbide e calde a sequenze più fredde e asettiche, riflettendo perfettamente il doppio volto della protagonista.

Con una durata di appena 99 minuti, il film riesce a costruire un ritratto sorprendentemente completo senza mai perdere compattezza narrativa.

Molti osservatori hanno accostato La vie d’une femme al cinema di Mia Hansen-Løve, soprattutto per la capacità di raccontare l’identità femminile attraverso il tempo, il lavoro e le relazioni quotidiane.

Alla fine, ciò che resta davvero impresso è proprio Léa Drucker. La sua interpretazione attraversa rigidità, ironia, desiderio, rabbia e vulnerabilità con una naturalezza impressionante, trasformando Gabrielle in uno dei personaggi femminili più forti e sfaccettati visti a Cannes quest’anno.