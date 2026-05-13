Wildwood riporta Laika al cinema, il nuovo fantasy in stop-motion sorprende già dal teaser | C’è una scena clamorosa

Lo storico studio di Coraline e Kubo ha mostrato finalmente le prime immagini del suo nuovo ambizioso film in stop-motion

Dopo oltre sette anni di silenzio cinematografico, Laika Studios è pronta a tornare sul grande schermo con quello che viene già definito il progetto più ambizioso della sua storia. Lo studio dietro capolavori come Coraline, ParaNorman e Kubo e la spada magica ha infatti pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Wildwood, nuovo fantasy in stop-motion tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi scritto da Colin Meloy e illustrato da Carson Ellis.

Le prime immagini hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di animazione grazie a uno stile visivo impressionante, ricco di dettagli artigianali, colori vivissimi e atmosfere che alternano meraviglia e inquietudine, da sempre marchio di fabbrica dello studio.

Per Laika si tratta di un ritorno importantissimo. L’ultimo film prodotto, Missing Link, era uscito nel 2019 ottenendo ottime recensioni ma risultati molto deludenti al botteghino. Negli ultimi anni lo studio aveva ritrovato visibilità soprattutto grazie alle riedizioni cinematografiche di Coraline, tornato sorprendentemente protagonista nelle sale durante il 2024.

Ora però Wildwood sembra voler riportare Laika direttamente al centro del panorama dell’animazione internazionale.

Il film seguirà la giovane Prue McKeel, doppiata da Peyton Elizabeth Lee, una ragazza costretta a intraprendere un viaggio disperato per salvare il fratellino rapito da misteriosi corvi. Al suo fianco ci sarà il fedele compagno di scuola Curtis Mehlberg, interpretato vocalmente da Jacob Tremblay.

La loro avventura li porterà oltre i confini di Portland, Oregon, dentro una foresta incantata conosciuta come Impassable Wilderness, un luogo dove uomini e animali convivono in equilibrio precario mentre una guerra minaccia l’intero regno nascosto.

Il teaser mostra il lato più spettacolare e oscuro di Wildwood

Il teaser trailer evita di rivelare troppo sulla trama, ma costruisce immediatamente un’atmosfera potentissima. Le prime scene mostrano la vita quotidiana di Prue e della sua famiglia, con toni luminosi, colori accesi e una città che sembra quasi pulsare di vita.

Ogni fotogramma mette in evidenza il lavoro artigianale della stop-motion Laika, tecnica che negli anni ha reso lo studio uno dei più apprezzati dell’animazione mondiale.

Il tono cambia rapidamente quando il fratellino della protagonista viene portato via da uno stormo di corvi, trascinando la storia verso territori molto più oscuri. Da quel momento il trailer si trasforma in un viaggio fantasy fatto di creature misteriose, foreste immense, animali parlanti e scenari che ricordano le atmosfere fiabesche più inquietanti.

Le immagini mostrano anche enormi aquile, eserciti nascosti tra gli alberi e personaggi enigmatici coinvolti in un conflitto che sembra destinato a cambiare l’intero equilibrio del Wildwood.

Laika aveva iniziato a lavorare a un adattamento del romanzo già nel 2011, ma il progetto è rimasto a lungo in fase di sviluppo. Adesso, dopo anni di attesa, il film appare finalmente pronto a diventare realtà.

Secondo molti osservatori, Wildwood potrebbe rappresentare il ritorno definitivo dello studio dopo un periodo molto complicato dal punto di vista commerciale.

Un cast gigantesco accompagna il ritorno di Laika

A rendere ancora più importante il progetto è il cast vocale impressionante scelto per il film. Oltre ai protagonisti Peyton Elizabeth Lee e Jacob Tremblay, Wildwood includerà nomi di altissimo livello come Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Richard E. Grant, Jake Johnson, Charlie Day e Amandla Stenberg.

Dietro la regia ci sarà invece Travis Knight, CEO di Laika e già autore di Kubo e la spada magica oltre che del live-action Bumblebee. La sceneggiatura è stata affidata a Chris Butler, già regista e autore di Missing Link.

La sensazione, osservando il teaser, è che Laika abbia deciso di puntare tutto su Wildwood, cercando di trasformarlo nel proprio progetto definitivo. Le immagini mostrano infatti una scala produttiva molto più ampia rispetto ai precedenti lavori dello studio.

Foreste gigantesche, città dettagliatissime e creature animate fotogramma per fotogramma sembrano confermare quanto dichiarato nei mesi scorsi: Wildwood sarà il film più grande e complesso mai realizzato da Laika.

Per molti fan dell’animazione stop-motion, il ritorno dello studio rappresenta già uno degli eventi cinematografici più attesi dei prossimi mesi. E il primo teaser sembra aver dimostrato che Laika non ha perso nulla della propria capacità di creare mondi unici, inquietanti e incredibilmente affascinanti.