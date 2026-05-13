VisionQuest svela il grande ritorno, Marvel annuncia data e trailer della serie Disney+ tra le più attese

La nuova serie Marvel con Paul Bettany arriverà su Disney+ il 14 ottobre e riporterà nell’MCU uno dei nemici più iconici

Dopo mesi di indiscrezioni e attese da parte dei fan Marvel, VisionQuest ha finalmente una data di uscita ufficiale. La nuova serie dei Marvel Studios, che riporterà al centro della scena Visione interpretato da Paul Bettany, debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 14 ottobre 2026.

L’annuncio è arrivato durante gli Upfront Disney, dove è stato mostrato in anteprima il primo trailer ufficiale della serie. E proprio dal filmato emergono dettagli che stanno già facendo discutere il fandom Marvel, soprattutto per il ritorno di un villain storico dell’MCU: Ultron, ancora una volta interpretato e doppiato da James Spader.

VisionQuest rappresenterà il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along, andando a esplorare il destino del Visione Bianco apparso nel finale della serie con Elizabeth Olsen.

L’ultima volta che il personaggio era apparso sullo schermo aveva recuperato tutti i ricordi del Visione originale grazie all’intervento della versione creata dalla magia di Wanda Maximoff a Westview. Tuttavia quei ricordi non appartenevano realmente alla sua esperienza vissuta, lasciando il personaggio in una sorta di crisi identitaria.

Secondo quanto rivelato dalla descrizione del trailer diffusa da The Wrap, gran parte della serie ruoterà proprio attorno a questo conflitto interiore. Nel filmato, Visione appare spesso in forma umana mentre osserva i propri ricordi come se fossero scene di un film, cercando di comprendere cosa significhi davvero essere umano.

Il ritorno di Ultron cambia completamente la serie Marvel

La rivelazione più sorprendente riguarda però proprio Ultron, storico antagonista introdotto in Avengers: Age of Ultron. Il villain tornerà infatti accanto a Visione in una nuova forma apparentemente umana.

Nel trailer, Ultron non solo accompagnerà Visione nel suo viaggio psicologico, ma lo provocherà continuamente, mettendo in dubbio la sua natura e la sua umanità. La scelta di riportare James Spader nel ruolo viene già considerata uno degli elementi più interessanti dell’intero progetto.

La serie sembra infatti voler esplorare il rapporto tra intelligenze artificiali e coscienza, spingendo ancora più in profondità i temi introdotti in WandaVision. Secondo le anticipazioni, Visione avrebbe conservato dentro la propria mente numerose IA create nel corso della storia dell’MCU.

Lo stesso Paul Bettany ha spiegato che la mente del personaggio sarà molto più instabile e caotica di quanto il pubblico immagini. In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’attore ha raccontato che Visione avrebbe “salvato, copiato e incollato” diverse intelligenze artificiali all’interno della propria coscienza, compreso proprio Ultron.

Bettany ha inoltre anticipato che una di queste IA dovrà essere tenuta sotto controllo da una sorta di firewall mentale estremamente potente, definendo Ultron “uno psicopatico astuto”.

Tommy Maximoff e le nuove IA umane espanderanno l’universo Marvel

Oltre al ritorno di Ultron, VisionQuest introdurrà anche diversi personaggi sintetici dell’universo Marvel in forma umana. Tra questi ci saranno E.D.I.T.H., interpretata da Emily Hampshire, e F.R.I.D.A.Y., che avrà il volto di Orla Brady.

È inoltre confermato il ritorno di Jarvis, storico assistente artificiale di Tony Stark già apparso brevemente in WandaVision, ancora interpretato da James D’Arcy.

Uno degli elementi più importanti della trama riguarderà però il ritorno di Tommy Maximoff, figlio di Wanda e Visione. Dopo gli eventi di Agatha All Along, il personaggio tornerà finalmente a incontrare il padre, aprendo nuovi scenari per il futuro dell’MCU.

Nel trailer, Ultron commenta ironicamente proprio la presenza di Tommy con una battuta inquietante: “È un maschio!”. Una frase apparentemente leggera ma che molti fan interpretano già come un indizio sul ruolo centrale che il ragazzo potrebbe avere nella serie.

Tra le new entry figura anche Jocasta, interpretata da T’nia Miller, descritta come la moglie di Ultron e presentata come un personaggio potente, manipolatore e guidato dalla vendetta.

Con il ritorno di uno dei villain più iconici dell’MCU, il focus sulle IA e il legame sempre più profondo con WandaVision, VisionQuest sembra voler diventare molto più di uno spin-off dedicato a Visione. La sensazione è che Marvel stia preparando una serie fondamentale per il futuro narrativo del franchise.