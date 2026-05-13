Streaming, settimana piena di novità | Da Il Gladiatore II a Sentimental Value: i film più attesi da non perdere

Netflix, Prime Video, NOW e HBO Max rinnovano l’offerta con sequel, thriller e film premiati

La settimana dall’11 al 17 maggio 2026 porta con sé un’ondata di nuove uscite sulle principali piattaforme streaming. Tra sequel molto attesi, thriller d’azione, drammi d’autore e film premiati nei festival internazionali, servizi come Netflix, Prime Video, NOW e HBO Max arricchiscono il catalogo con produzioni capaci di attirare pubblici molto diversi tra loro.

Tra i titoli più discussi spiccano sicuramente Il Gladiatore II, seguito del celebre film di Ridley Scott, il thriller distopico The Running Man con Glen Powell e il pluripremiato Sentimental Value di Joachim Trier. Accanto ai grandi blockbuster trovano spazio anche film italiani molto attesi come La grazia di Paolo Sorrentino e Le cose non dette di Gabriele Muccino.

Netflix, Prime Video e NOW puntano su grandi titoli e thriller

Su Netflix arrivano due titoli destinati ad attirare grande attenzione. Dall’11 maggio debutta Il Gladiatore II, sequel del cult con Russell Crowe che questa volta segue la storia di Lucio, interpretato da Paul Mescal. Diretto ancora una volta da Ridley Scott, il film riporta il pubblico nell’arena del Colosseo con una nuova storia di vendetta e sopravvivenza.

Dal 13 maggio spazio invece a La grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, il progetto prende ispirazione da un fatto realmente accaduto legato a una grazia concessa dal Presidente della Repubblica. Il film affronta temi come il dolore, la colpa e la fragilità umana attraverso lo stile visivo e narrativo tipico del regista napoletano.

Prime Video sceglie invece di puntare soprattutto sul thriller. Dall’11 maggio arriva Relay: Informazioni pericolose, action thriller con Riz Ahmed e Lily James ambientato in una New York dominata da accordi segreti, aziende corrotte e ricatti milionari. Il protagonista è un enigmatico intermediario costretto a esporsi più del previsto dopo l’incontro con una donna che cambia completamente le regole del gioco.

Dal 15 maggio debutta anche Cleaner, thriller britannico con Daisy Ridley, Taz Skylar e Clive Owen. La storia segue una donna che lavora come addetta alle pulizie di scene del crimine e che si ritrova coinvolta in un’indagine molto più pericolosa del previsto.

Da The Running Man a Sentimental Value: le uscite più attese della settimana

Su NOW una delle novità principali è senza dubbio The Running Man, disponibile dall’11 maggio. Diretto da Edgar Wright e tratto dal romanzo di Stephen King, il film immagina un futuro in cui la sopravvivenza diventa uno spettacolo televisivo seguito da milioni di persone. Con Glen Powell protagonista, il thriller unisce azione e critica sociale, riportando in scena una delle storie più celebri firmate dallo scrittore americano.

Il 12 maggio arriva invece Primavera di Damiano Michieletto, ambientato nella Venezia del Settecento all’interno dell’Ospedale della Pietà. Il film mescola musica, formazione e dramma personale seguendo la giovane Cecilia e il suo rapporto con un nuovo insegnante destinato a cambiare la sua vita.

Tra le uscite italiane più attese della settimana c’è anche Le cose non dette di Gabriele Muccino, disponibile dal 16 maggio su NOW. Il film racconta il viaggio di due coppie interpretate da Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, costrette a fare i conti con tensioni, desideri inespressi e verità rimaste nascoste troppo a lungo.

Dal 17 maggio debutta infine Sentimental Value, uno dei titoli più premiati della stagione cinematografica. Diretto da Joachim Trier e interpretato da Renate Reinsve, il film ha conquistato il Grand Prix al Festival di Cannes 2025 e l’Oscar come miglior film internazionale. Al centro della storia c’è il rapporto difficile tra una figlia attrice e il padre regista, in un racconto che intreccia dolore, memoria e riconciliazione.

Anche HBO Max propone una novità importante con Una madre, dramma diretto da Stefano Chiantini con Micaela Ramazzotti e Aurora Giovinazzo. Il film affronta temi delicati come il trauma e la maternità attraverso una storia ambientata in una realtà segnata da precarietà economica e fragilità emotive. Una settimana particolarmente ricca quindi per chi cerca nuove uscite da recuperare in streaming, tra cinema d’autore, thriller ad alta tensione e grandi produzioni internazionali.