Prime Video punta sul nuovo romance estivo, Un anno dopo l’altro trasforma il bestseller di Carley Fortune in serie tv | Il ritorno che riapre vecchie ferite

Dal 10 giugno arriva su Prime Video una nuova storia d’amore tra estati sul lago, legami spezzati e sentimenti mai dimenticati

Prime Video continua a investire sulle storie sentimentali rivolte al pubblico young adult e, dopo il successo di produzioni come L’estate nei tuoi occhi, si prepara a lanciare Un anno dopo l’altro, nuova serie romantica disponibile in streaming dal 10 giugno 2026. Il progetto nasce dall’adattamento del romanzo bestseller Un’estate dopo l’altra di Carley Fortune, fenomeno editoriale che ha conquistato milioni di lettori e il pubblico di BookTok.

Il trailer ufficiale diffuso nelle ultime ore mostra immediatamente l’atmosfera malinconica e nostalgica che caratterizzerà la serie. Al centro della storia ci sono Percy, Sam e Charlie, tre ragazzi legati da estati trascorse insieme in una cittadina lacustre che diventa il luogo simbolo della loro crescita, delle prime emozioni e di un amore destinato a lasciare segni profondi.

Ambientata a Barry’s Bay, la serie segue il rapporto tra Percy e Sam nell’arco di diversi anni. Quello che inizia come un semplice legame adolescenziale si trasforma gradualmente in qualcosa di più intenso, costruito estate dopo estate tra momenti di complicità, silenzi, incomprensioni e sentimenti sempre più difficili da ignorare.

Ma la storia non si limita al classico racconto romantico estivo. Il cuore della narrazione ruota infatti attorno a un errore commesso da Percy, capace di distruggere il rapporto con Sam e con tutta la sua famiglia. Anni dopo, il ritorno della ragazza al lago riaprirà ferite mai davvero guarite e costringerà entrambi a confrontarsi con il passato.

Il bestseller di Carley Fortune diventa una serie tv romantica e malinconica

Un anno dopo l’altro prende vita dal romanzo di Carley Fortune, rimasto per 16 settimane nella classifica dei bestseller del New York Times. Il libro ha superato il milione di copie vendute e ha trovato enorme popolarità sui social, soprattutto su TikTok, dove ha accumulato oltre 81 milioni di visualizzazioni attraverso recensioni, clip emozionali e contenuti dedicati ai protagonisti.

La serie è stata sviluppata da Leila Gerstein, già nota per aver creato Hart of Dixie, e punta chiaramente su un mix di romanticismo, nostalgia e drama generazionale. Il tono del trailer alterna paesaggi estivi, ricordi felici e tensioni emotive irrisolte, suggerendo una struttura narrativa costruita tra presente e flashback.

Nel ruolo della protagonista Percy troviamo Sadie Soverall, già vista in Saltburn, mentre Matt Cornett, noto per High School Musical: The Musical: La Serie, interpreta Sam. Attorno ai due protagonisti ruotano altri personaggi destinati a complicare ulteriormente le dinamiche emotive della storia.

Abigail Cowen, conosciuta dal pubblico per Fate: The Winx Saga, interpreta Delilah, figura coinvolta in un triangolo sentimentale con Percy e Sam. Michael Bradway veste invece i panni di Charlie, fratello maggiore di Sam, mentre Aurora Perrineau interpreta Chantal, amica molto vicina alla protagonista.

Prime Video punta ancora sulle storie d’amore generazionali

Con Un anno dopo l’altro, Prime Video sembra voler consolidare una linea narrativa ormai molto chiara: racconti sentimentali ambientati durante l’estate, fortemente emotivi e pensati per un pubblico giovane ma trasversale. Dopo il successo internazionale ottenuto da serie romantiche basate su romanzi diventati virali online, la piattaforma continua a puntare su adattamenti letterari già forti di una community consolidata.

Il trailer lascia intuire una serie costruita più sulle emozioni e sulle relazioni che sui grandi colpi di scena. Il lago di Barry’s Bay diventa quasi un personaggio della storia: un luogo sospeso nel tempo dove i protagonisti continuano a tornare, anche quando cercano di lasciarsi tutto alle spalle.

La narrazione sembra giocare molto sul contrasto tra passato e presente, mostrando come alcune estati possano segnare profondamente la vita delle persone anche a distanza di anni. I sentimenti lasciati in sospeso, i rimpianti e le occasioni perdute diventano così il motore emotivo della serie.

Con il debutto fissato per il 10 giugno, Un anno dopo l’altro si prepara quindi a diventare uno dei nuovi titoli romantici di punta di Prime Video per l’estate 2026, cercando di replicare il successo ottenuto dal romanzo originale e intercettare ancora una volta il pubblico che ama storie sentimentali intense, nostalgiche e cariche di tensione emotiva.