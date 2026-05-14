I Legnanesi tornano a Milano: repliche straordinarie per I Promossi Sposi al Teatro Manzoni | La commedia che conquista il pubblico

Tra dialetto, equivoci e sentimenti autentici, la storica compagnia riporta in scena uno dei suoi spettacoli più amati

Dal 29 al 31 maggio 2026, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà le repliche straordinarie di “I Promossi Sposi”, la nuova commedia de I Legnanesi, storica compagnia simbolo del teatro popolare lombardo. Lo spettacolo, scritto da Mitia Del Brocco e diretto da Antonio Provasio, porterà nuovamente sul palco i celebri personaggi della famiglia Colombo tra comicità, musica e riflessioni sui legami familiari.

Le rappresentazioni sono previste venerdì alle 20:45, mentre sabato e domenica andranno in scena nel pomeriggio alle 15:30. Sul palco torneranno Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli, protagonisti di uno spettacolo che unisce tradizione teatrale e ironia popolare, mantenendo intatto lo stile che da anni caratterizza la compagnia.

Un omaggio a Manzoni tra ironia e sentimenti

Nonostante il titolo richiami immediatamente il celebre romanzo di Alessandro Manzoni, “I Promossi Sposi” non è una reinterpretazione moderna de “I promessi sposi”. Lo spettacolo prende invece ispirazione dall’attenzione che Manzoni riservava ai sentimenti umani e alle contraddizioni della vita quotidiana, trasformando questo approccio in una commedia dal tono leggero ma ricca di sfumature emotive.

Al centro della storia ci sono ancora una volta Teresa, Mabilia e Giovanni, personaggi amatissimi dal pubblico de I Legnanesi. La vicenda si mette in moto quando Giovanni, insolitamente cupo e silenzioso, comunica una scoperta destinata a sconvolgere la serenità familiare: un vecchio errore burocratico farebbe emergere che lui e Teresa non sarebbero mai stati sposati legalmente.

Da questo equivoco nasce una lunga serie di situazioni paradossali, malintesi e gag che si sviluppano nel tipico stile della compagnia. La comicità dialettale si intreccia così con una riflessione più ampia sul valore dei rapporti umani e su ciò che davvero tiene unite le persone, al di là delle formalità e delle convenzioni.

La tradizione dei Legnanesi continua a riempire i teatri

Lo spettacolo mantiene tutti gli elementi che hanno reso I Legnanesi un fenomeno teatrale unico nel panorama italiano: il dialetto lombardo, i tempi comici serrati, le scenografie colorate e una forte componente musicale. Le scenografie, le musiche e i costumi sono curati da Enrico Dalceri, mentre le coreografie portano la firma di Valentina Bordi.

Accanto alla comicità immediata, “I Promossi Sposi” lascia spazio anche a momenti più delicati e nostalgici, in cui emerge il legame profondo tra i personaggi. È proprio questo equilibrio tra risata e sentimento che continua a rendere la compagnia così vicina al pubblico, attraversando generazioni diverse senza perdere la propria identità.

Nel corso dello spettacolo, la vicenda familiare diventa quasi una metafora della vita quotidiana, fatta di confusione, affetto e continue contraddizioni. Come suggerisce il richiamo a Manzoni, il cuore umano resta un intreccio difficile da decifrare, e proprio da questo caos nascono le situazioni più divertenti e autentiche.

Con queste nuove repliche milanesi, I Legnanesi confermano ancora una volta la loro capacità di trasformare il teatro popolare in un appuntamento collettivo capace di unire comicità, memoria e umanità, mantenendo vivo un linguaggio scenico che continua a parlare al pubblico di oggi.