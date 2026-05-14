Gli Anelli del Potere torna su Prime Video, svelata la data della terza stagione: la guerra ha inizio | Sauron cambia volto

Amazon alza il livello della saga fantasy e prepara il capitolo più atteso della Terra di Mezzo

Dopo mesi di indiscrezioni, teorie e attese da parte del fandom, Amazon Prime Video ha finalmente ufficializzato il ritorno de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. La terza stagione della serie fantasy ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo debutterà l’11 novembre 2026, segnando il ritorno di uno dei progetti televisivi più ambiziosi e discussi degli ultimi anni.

Per accompagnare l’annuncio, Amazon ha diffuso anche una nuova immagine ufficiale dedicata a Sauron, interpretato ancora una volta da Charlie Vickers. Il personaggio appare con una corona oscura e un aspetto molto più vicino all’iconico Signore Oscuro raccontato nei romanzi di J. R. R. Tolkien, un dettaglio che sembra anticipare la trasformazione definitiva del villain e l’inizio della vera guerra per il dominio della Terra di Mezzo.

La terza stagione porterà finalmente la guerra tra Elfi e Sauron

Secondo la descrizione ufficiale diffusa da Amazon, il nuovo capitolo della serie sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi della seconda stagione e mostrerà il conflitto ormai esploso tra gli Elfi e Sauron. La storia entrerà quindi nella fase più epica dell’intera produzione, con il villain deciso a completare la forgia dell’Unico Anello, destinato a diventare l’arma definitiva per sottomettere tutti i popoli della Terra di Mezzo.

Si tratta di uno dei passaggi più importanti dell’intera mitologia tolkieniana e probabilmente anche di uno dei momenti più attesi dal pubblico fin dall’annuncio della serie nel 2022. Le prime stagioni hanno infatti raccontato soprattutto la lenta ascesa di Sauron, le manipolazioni politiche e la creazione degli anelli del potere, ma ora il racconto sembra pronto a spostarsi verso battaglie su larga scala, alleanze fragili e scontri decisivi.

La nuova stagione potrebbe rappresentare anche un cambio di passo per la serie stessa. Fin dal debutto, Gli Anelli del Potere è stata al centro di un enorme dibattito online. Da una parte il progetto ha registrato numeri giganteschi per la piattaforma streaming, diventando uno dei prodotti più visti nella storia di Prime Video. Dall’altra, molte scelte narrative e alcune libertà creative rispetto all’opera originale di Tolkien hanno diviso profondamente il fandom.

Nonostante le polemiche, Amazon continua però a considerare la serie uno dei pilastri principali della propria strategia globale. Secondo i dati condivisi dalla piattaforma, il progetto avrebbe superato quota 185 milioni di spettatori nel mondo, mentre la prima stagione resta ancora oggi il miglior debutto televisivo mai registrato dal servizio streaming.

Amazon punta tutto sulla Terra di Mezzo per il futuro di Prime Video

Alla guida della terza stagione torneranno ancora gli showrunner J. D. Payne e Patrick McKay, insieme alla produttrice esecutiva Charlotte Brändström. Amazon sembra intenzionata a proseguire il progetto per diversi anni, costruendo un vero universo fantasy capace di competere con le grandi saghe televisive internazionali.

Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon, ha definito la serie uno dei simboli principali dell’ambizione produttiva di Prime Video. Secondo il dirigente, la risposta del pubblico avrebbe confermato la forza del progetto e la capacità della saga di attirare spettatori in tutto il mondo.

Con l’arrivo della guerra e con Sauron ormai pronto a mostrarsi apertamente come il grande antagonista della storia, la sensazione è che questa terza stagione possa diventare il vero punto di svolta della serie. Dopo due capitoli costruiti soprattutto sull’attesa e sulla preparazione del conflitto, il nuovo ciclo di episodi sembra pronto a spingere definitivamente Gli Anelli del Potere verso la dimensione epica che molti fan aspettavano da tempo.

La battaglia per il futuro della Terra di Mezzo sta per entrare nella sua fase più oscura, e Amazon punta chiaramente a trasformare il ritorno della serie in uno degli eventi televisivi più importanti dell’autunno 2026.