Dexter: Resurrection, la spiegazione controversa sul perché Dexter non viene arrestato

Una nuova stagione, un nuovo inizio: ma il pubblico si divide sul ritorno più discusso dell’anno

Il ritorno di Dexter con la serie Dexter: Resurrection segna un momento chiave per i fan della saga. Dopo il controverso finale di New Blood, in cui Dexter veniva colpito da un colpo di pistola sparato da suo figlio Harrison, molti si aspettavano che la storia ripartisse con le conseguenze legali e morali di quell’evento. Invece, la narrazione prende una strada inaspettata, lasciando i fan tra lo stupito e l’incredulo. La grande domanda è: perché Dexter non viene arrestato?

Fin dai primi minuti della stagione, Dexter: Resurrection offre una risposta netta: Angela Bishop, la detective di Iron Lake che aveva avviato le indagini su Dexter, decide di ritirarsi dalla vita pubblica e ritrattare tutte le accuse. In una lettera lasciata per Harrison, Angela scrive: “Siamo pari. Ora sparisci da Iron Lake.” Con questa frase chiude simbolicamente il passato e, allo stesso tempo, permette alla nuova serie di ricominciare da zero.

Si scopre inoltre che non è stato Harrison a sparare per uccidere Dexter, ma che l’agente Logan aveva accidentalmente esploso un colpo contro la parete della cella, aprendo le porte a una nuova lettura degli eventi finali della stagione precedente.

Una scelta narrativa che divide il pubblico

Non tutti, però, hanno apprezzato questa svolta. Per molti fan storici della serie, questa spiegazione è sembrata forzata e poco credibile, un modo narrativo troppo comodo per “resettare” il personaggio e rilanciare una nuova storyline. C’è chi ritiene che l’assenza di conseguenze legali per Dexter tradisca l’essenza stessa del personaggio, nato per convivere con il senso di colpa e la tensione morale.

Tuttavia, dal punto di vista produttivo, la scelta ha una sua logica: i creatori della serie volevano liberarsi dei vincoli imposti dal finale precedente e costruire un nuovo arco narrativo ambientato a New York, dove Dexter e Harrison si ritrovano coinvolti in nuove minacce, legate a una rete criminale mai vista prima.

Il futuro della serie e il nuovo percorso di Dexter

Con Angela fuori scena e le vecchie colpe archiviate, Dexter: Resurrection si concentra ora su un padre e un figlio che devono trovare una nuova strada, in un contesto urbano e caotico. La serie sembra voler esplorare non più il conflitto interiore del serial killer nascosto, ma la dinamica tra due personaggi che si somigliano più di quanto vogliano ammettere. Questo nuovo corso potrebbe piacere a chi cerca freschezza e azione, ma rischia di deludere chi amava la profondità psicologica e l’ambiguità morale della serie originale.

Dexter: Resurrection prende una decisione coraggiosa e divisiva: far ripartire tutto da capo, lasciandosi alle spalle le vicende di Iron Lake. La giustificazione narrativa regge, ma resta il dubbio che il prezzo da pagare sia stato troppo alto in termini di coerenza. Resta da vedere se la nuova direzione saprà riconquistare la fiducia degli spettatori, o se questo tentativo di resurrezione sarà solo un fuoco di paglia.