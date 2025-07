Viole come il mare 3, in arrivo su canale 5 dopo l’estate | Can Yaman cederà il posto a un altro bellissimo della tv

Duro colpo per le fan di Can Yaman! Non farà più parte del cast, ma al suo posto ci sarà un altro altrettanto affascinante e talentuoso. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Dopo l’estate la Mediaset manderà in onda tanti programmi televisivi che cattureranno l’attenzione di tutti gli italiani, senza escludere nessuno. Una delle tante serie televisive più attese, per esempio, è quella di Viola come il mare. La terza stagione tornerà su Canale 5 entusiasmando i telespettatori con nuove trame avvincenti.

Diretta da Francesco Vicario e successivamente da Alexis Sweet, la storia è stata ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Viola è una ragazza che va alla ricerca del padre a Palermo. Ha una caratteristica che aiuterà la Polizia a risolvere dei casi, ovvero percepire i sentimenti delle persone associandoli ai colori.

La bellissima Francesca Chillemi presta il suo volto alla protagonista mentre per due stagioni di fila Can Yaman ha indossato i panni dell’ispettore Francesco Demir. Per mesi sono stati al centro del gossip per una presunta relazione, ma entrambi hanno sempre riferito di essere solo amici.

Nella prossima stagione, invece, l’attore turco non sarà presente e questo ha lasciato senza parole le fan che lo seguono fin dai suoi primi esordi nella televisione italiana. In compenso arriverà un altro bellissimo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Viola come il mare, l’addio di Can Yaman

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che le riprese di Viola come il mare avranno inizio a dicembre per poi andare in onda a marzo 2026. Probabilmente la scelta di rinviare è dipesa dalla gravidanza della Chillemi che a breve darà la luce una splendida bambina.

Quando si rimetterà in gioco avrà modo di conoscere il nuovo collega già noto al pubblico per il suo curriculum degno di tutto rispetto. Ha avuto dei ruoli in Violetta, Il mondo di Patty, nella serie Terra ribelle e di recente ne La Certosa di Parma accanto ad Alessandra Mastronardi.

Ecco chi affiancherà la Chillemi a breve

Can Yaman probabilmente ha fatto un passo indietro perché si sta dedicando ad altro, dunque la scelta è ricaduta su lui, Rodrigo Guirao Diaz. Classe 1980, di origini argentine con un fascino tale da stregare chiunque. Non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma sicuramente inciderà in modo rilevante sulla trama.

Lo scopo della serie televisiva è intrattenere il pubblico puntando su un cast unico nel suo genere, con attori emergenti. Inoltre l’incantevole Palermo fa da sfondo alle vicende dei personaggi mostrando i suoi lati più nascosti. Anche stavolta il pubblico non resterà deluso.