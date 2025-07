Harry Potter, le prime foto dal set: Dudley, zio Vernon e zia Petunia al London Zoo

Il reboot HBO rivisita la celebre scena dello zoo: atmosfere anni ’90 e cast sorprendente per l’inizio della magia visiva

Le prime immagini dal set della serie Harry Potter prodotta da HBO e Warner Bros. sono arrivate e ci mostrano un ritorno intenso a una scena caposaldo dei libri: la visita allo zoo di Londra che segnò l’inizio dell’avventura di Harry.

Sullo sfondo del Reptile House, ritroviamo amici e nemici di sempre: lo sguardo timido di Harry (Dominic McLaughlin), il ghigno di Dudley (Amos Kitson) e la compostezza forzata di Vernon (Daniel Rigby) e Petunia (Bel Powley) .

Queste foto non solo colpiscono per la loro impeccabile ricostruzione anni ’90 – con la moda, gli atteggiamenti sociali e la fisionomia dei Dursley – ma portano già un’energia nuova. C’è la promessa di un reboot fedele ai libri – con dettagli come il dialogo in serpente nella teca del pitone – ma anche l’inevitabile confronto con la nostalgia del film, risvegliata in ogni inquadratura ().

Il cast nuovo di zecca ma credibile

Il giovane Dominic McLaughlin incarna Harry con le sembianze precise dell’undicenne scontroso di J.K. Rowling: occhiali tondi, felpa lilla e capelli spettinati, perfettamente disallineato rispetto alla perfezione dei Dursley . A supportarlo, Amos Kitson restituisce tutta la goffaggine grossolana di Dudley, mentre Daniel Rigby e Bel Powley sono irriconoscibili nei panni dei suoi genitori, perfetti nella loro rigidità da borghesia ossessiva.

Questa scelta di casting non vuole semplicemente riproporre volti nuovi, ma rivive le emozioni di un mondo familiare filtrate attraverso sensibilità contemporanee. La presenza di John Lithgow, Janet McTeer, Nick Frost e altri big rassicura: anche le figure adulte saranno trattate con cura.

BREAKING: First Look of the Dursleys. ® Harry Potter | #HarryPotter pic.twitter.com/YmkbClc6WS — Harry Potter News (@HPMoviesNews) July 17, 2025

Una produzione faraonica per una decennale saga TV

I set in costruzione a Leavesden – mini città con scuola, negozi e persino zoo privato – e i primi ciak allo zoo pubblico testimoniano un investimento faraonico da parte di HBO: si punta a realizzare non una stagione unica, ma un arco narrativo decennale, con un cast giovane che crescerà con lo show . È chiara la volontà di creare un universo coerente e immersivo, che rispetti lo spirito delle pagine originali ma si apra a nuove chiavi di lettura.

Le immagini dal zoo dimostrano che il reboot di Harry Potter vuole partire con il piede giusto: dettagli fedeli, atmosfera autentica e cast ben scelto. La sfida, ora, è confermare questo slancio nelle stagioni che verranno senza perderne la magia. L’incanto è rinato, e la magia sta per tornare in un universo che si rinnova ma resta… sempre familiare