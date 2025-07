Deadpool e Wolverine nel MCU: Kevin Feige conferma che Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno

Marvel guarda oltre il reboot, con Deadpool e Wolverine pronti a guidare la nuova Era mutante entro il 2032

Marvel Studios non lascia ai fan solo speranze ma certezze: secondo Kevin Feige esistono discussioni concrete su nuovi progetti con Ryan Reynolds nei panni di Deadpool e Hugh Jackman come Wolverine, entrambi pronti a fare il loro ingresso nell’MCU . Feige ha scherzato, chiedendosi retoricamente se Jackman non continuerà a interpretare il mutante «fino ai novant’anni» .

Dopo il fenomenale scambio multiversale di Deadpool & Wolverine (2024), entrambi i personaggi si trovano nel cuore della Fase Sei e del grande piano narrativo che si estende fino al 2032. Feige non ha specificato in quali titoli torneranno, ma ha fatto intendere chiaramente che il ritorno di Reynolds e Jackman non è un’ipotesi ma una possibilità concreta .

Ryan Reynolds sta anche lavorando in autonomia a una possibile sceneggiatura per un film che coinvolgerà un gruppo di X‑Men insieme a Deadpool, alimentando la costruzione di un nuovo asse narrativo .

L’eredità di Deadpool & Wolverine apre la strada al reset del Multiverso

La pellicola del 2024 ha rappresentato un punto di svolta, grazie al ritorno di Wolverine con Jackman e al suo primo ingresso ufficiale nell’MCU. Ha dimostrato a Feige che è possibile riportare vecchie star senza minare la credibilità dell’universo condiviso . Attraverso Avengers: Secret Wars (2027), prevista come reset più che reboot, Marvel introdurrà anche nuovi volti per Iron Man, Captain America e l’intero team X‑Men .

In questo scenario, la presenza di Reynolds e Jackman trasmette continuità e legame col passato, pur in un universo narrativamente evoluto.

Quello che ci aspetta: missione Avengers e progetto X‑Men

Le speculazioni puntano su alcune tappe narrative precise: Avengers: Doomsday (dicembre 2026) potrebbe essere l’evento in cui Deadpool e Wolverine compaiono in ruoli fondamentali, seguiti da Avengers: Secret Wars un anno dopo . Un coinvolgimento già anticipato nei piani di Feige, che considera la presenza dei due personaggi una mossa strategica per consolidare la nuova “era dei mutanti” all’interno del MCU .

Feige ha inoltre evidenziato come la folla di personaggi già contemplati nella roadmap sia il nucleo di una narrazione corale, ma ha evitato di specificare chi reciterà nei futuri titoli. Al centro rimangono Deadpool e Wolverine apertamente confermati, mentre il futuro di un ipotetico film Deadpool/X‑Men scritto da Reynolds resta ancora avvolto nel mistero . In conclusione, Marvel Studios muove i pezzi più importanti sul tabellone: Deadpool e Wolverine non saranno semplici soste nostalgiche, ma protagonisti di un nuovo percorso narrativo, legati al rilancio del Multiverso e all’inserimento degli X‑Men nel MCU. Feige, Reynolds e Jackman stanno preparando il terreno per un futuro che comincia ora e si muove già verso il 2032, lasciando aperta la porta a scelte audaci e volti storici destinati a tornare