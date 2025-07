La leggenda di Zelda diventa realtà: primo sguardo al live-action mozzafiato di Link e Zelda

Sony e Nintendo puntano su un fantasy epico, cast giovane e uscita rimandata a maggio 2027 nei cinema

L’attesa è finita: The Legend of Zelda, l’adattamento live-action del celebre videogioco Nintendo, è ufficialmente confermato per il grande schermo. Dirigerà Wes Ball, noto per Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes, mentre la produzione sarà curata da Shigeru Miyamoto, Avi Arad e Joe Hartwick Jr., frutto di una collaborazione tra Sony Pictures e Nintendo. L’uscita, inizialmente prevista per marzo 2027, è stata posticipata al 7 maggio 2027, per garantire una qualità tecnica e narrativa superiore .

Il film avrà come protagonista Link, interpretato da Benjamin Evan Ainsworth (noto per The Haunting of Bly Manor e Pinocchio), mentre Bo Bragason, 21 anni, veste i panni di Zelda, scelta annunciata ufficialmente da Miyamoto tramite app Nintendo e confermata anche dai media internazionali . Questo casting punta su volti emergenti per restituire fedeltà emotiva e freschezza al mondo di Hyrule, mantenendo però radici solide nel mito originale.

Al momento non è stato diffuso alcun trailer, ma le prime foto del set svelano un Link dai tratti tradizionali – spada, tunica verde e aria determinata – mentre Zelda appare elegante e regale, in equilibrata armonia tra riflessi di nobiltà e determinazione guerriera . L’ambientazione sembra puntare a un’estetica ispirata ai film di Hayao Miyazaki, incentrata su una fantasia tangibile e scenari da fiaba, come dichiarato dallo stesso Ball .

Un’Odissea epica e fedeltà al mito di Hyrule

Sebbene la trama ufficiale non sia ancora stata rivelata, le indiscrezioni lasciano intendere fedeltà alla missione central di Zelda: Link combatte per salvare Hyrule e proteggere la principessa da minacce oscure come il malvagio Ganondorf. Alcuni rumor ipotizzano un mix tra elementi di Ocarina of Time e Breath of the Wild, mentre lo stile narrativo punterà a un equilibrio tra avventura, emozione e coreografie spettacolari .

Il regista Wes Ball, grande fan della saga, ha dichiarato di voler realizzare una pellicola seria ma “con anima”, un fantasy immersivo e visivamente sorprendente. Il film non si propone come semplice opera nostalgica, ma punta a conquistare i fan storici e nuove generazioni alla ricerca di epica contemporanea.

Produzione imponente, riprese in Nuova Zelanda e attese alte

La realizzazione del film si svolgerà tra la Nuova Zelanda e Los Angeles, con un budget considerevole e scenografie realizzate anche in CGI con Unreal Engine, come confermato da fonti redditane e da notizie su set high-tech . Si tratta di un investimento altissimo da parte di Nintendo e Sony, che puntano a replicare il successo ottenuto da Super Mario Bros. Movie e consolidare la presenza Nintendo al cinema .

Il rinvio della data è una scelta strategica: guadagnare tempo in fase post-produzione per garantire effetti visivi, musiche e scenografie all’altezza delle aspettative . Il cast giovanissimo, la regia esperta e la cura stilistica offrono una miscela perfetta di freschezza, esperienza e rispetto per il materiale d’origine.

The Legend of Zelda live-action promette di ridefinire gli adattamenti da videogame. Con un cast credibile, una regia appassionata e una visione estetica di grande impatto, l’epopea di Link e Zelda si prepara a vivere una nuova era. Niente trailer ancora, ma l’incanto si prepara a rinascere nel maggio 2027, quando la magia incontrerà cervelli da cinema sofisticati e il cuore dei fan di tutto il mondo.