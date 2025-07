RaiPlay presenta tre imperdibili film gratuiti questa settimana: dramma, moda e amore inaspettato

Tre titoli selezionati per qualità recitativa, introspezione psicologica e sorprese romantiche, disponibili gratuitamente su RaiPlay ora

RaiPlay torna a offrire una selezione gratuita che vale più di una visione frettolosa: tre film forti, diversi per genere, ma uniti da storie appassionanti e interpretazioni memorabili. Titoli che spaziano dal dramma ambientale alla riflessione sulle aspettative, fino alla tenera commedia romantica, permettendo di ritagliarsi un momento di cinema di qualità direttamente da casa.

Il primo dei tre è Delta, un film intenso che riunisce sullo schermo Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, in una lotta per salvare il fiume Po da attività di pesca distruttive. Un duello silenzioso, fatto di sguardi, silenzi e lacrime, tra due uomini legati al corso d’acqua da passioni e scelte spesso opposte. Il film non perde tempo a schieramenti facili, ma lascia al pubblico la responsabilità morale di scegliere da che parte stare .

Segue L’Erede, che racconta la storia di Ellias Barnès, un giovane talento chiamato a dirigere con urgenza una prestigiosa maison parigina. Il peso delle responsabilità si fa strada nel suo petto, con dolori fisici che simboleggiano lo stress di dover sacrificare sogni personali sull’altare delle aspettative familiari e sociali . Un dramma contemporaneo che esplora l’identità professionale e il confine sottile tra successo e crisi interiore.

Chiude la rassegna Allacciate le cinture, commedia romantica che scardina i pregiudizi: Elena, cameriera, incontra Antonio, meccanico con idee rigide su omosessualità e razza. Tra malintesi e gesti gentili, nasce un’attrazione inattesa che smaschera paure sociali profonde . Una storia semplice e diretta, ma incisiva, che racconta come l’amore sappia abbattere barriere e cambiare prospettive.

I tre titoli non sono semplici film, sono storie che parlano della nostra epoca. Ambienti quotidiani, emozioni verosimili, personaggi credibili: tutto è messo a disposizione gratuitamente, con grande rispetto per lo spettatore. RaiPlay conferma così il proprio impegno per un cinema accessibile, formato da contenuti che incuriosiscono, emozionano e interrogano.

Delta e L’Erede: drammi in bilico tra ambiente e aspettative

Delta fornisce uno sguardo potente sui conflitti ambientali e umani che ruotano attorno al Po. Alessandro Borghi, con una presenza scenica intensa, interpreta Osso, determinato a proteggere le acque; Luigi Lo Cascio è Elia, l’altro sguardo sul fiume, più incline al compromesso. La tensione tra i due scaturisce da una posta non ideologica ma emotiva, quasi fraterna, rendendo il conflitto intimamente coinvolgente .

In L’Erede, il dramma è interno. Ellias Barnès si affaccia troppo presto su un trono professionale che diventa una gabbia. Il dolore al petto diviene metafora del fallimento possibile, del crollo sotto il peso delle aspettative. Il film mostra come, dietro la gloria, si nasconda un rischio per la salute mentale, offrendo al pubblico lo spazio per riflettere sul prezzo delle proprie ambizioni .

Allacciate le cinture: risate, diversità e cuore

Con Allacciate le cinture si cambia tono, ma non intensità emotiva. La commedia (a tratti dramedy) gioca con l’ironia per mettere a nudo pregiudizi e tensioni sociali. Antonio e Elena si sfiorano e si attraggono in una storia che scardina posizioni rigide e propone un dialogo autentico tra persone con background diversi. Il tutto con serenità, leggerezza e un messaggio inclusivo .

Il film sfida i luoghi comuni senza pontificare: le battute pungenti e i momenti di tenerezza si fondono in modo naturale, permettendo al pubblico di accompagnare i personaggi nel loro percorso di scoperta. Un racconto che celebra l’empatia e la semplice bellezza dell’intendersi tra stati d’animo diversi. Questa selezione gratuita è un invito caldo e intelligente a guardare tre storie diverse ma unite dalla qualità narrativa: Delta, L’Erede e Allacciate le cinture rappresentano tre sfaccettature del vivere contemporaneo, con profondità e cuore. RaiPlay conferma la sua forza come piattaforma che mette il cinema al centro, regalandoci emozioni, spunti e sorrisi senza chiedere un centesimo. Un agosto da guardare tutto d’un fiato.