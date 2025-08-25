Avengers: Doomsday, tensione alle stelle sul set Marvel: due attori protagonisti si sono scontrati durante le riprese

Il nuovo film-evento dell’MCU finisce al centro delle polemiche: un acceso diverbio tra due star rischia di compromettere l’atmosfera dietro le quinte.

Non c’è pace sul set di Avengers: Doomsday, l’attesissimo nuovo capitolo della saga Marvel che promette di cambiare per sempre il volto del MCU. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione e rilanciato da Best Movie, durante una giornata di riprese ad alto tasso di stress, due attori del cast principale avrebbero avuto uno scontro diretto, tanto acceso da costringere lo staff a interrompere temporaneamente le riprese.

I nomi non sono stati ufficialmente confermati, ma le indiscrezioni parlano di due volti noti del franchise, entrambi già presenti nei film precedenti. La causa del litigio sarebbe legata a divergenze su una scena particolarmente complessa, che avrebbe portato uno dei due a mettere in discussione le scelte del regista e le tempistiche imposte dalla produzione.

La tensione è degenerata nel giro di pochi minuti, sotto gli occhi dell’intera troupe, e solo l’intervento dei produttori esecutivi avrebbe evitato che la situazione sfuggisse del tutto di mano. Alcuni membri dello staff avrebbero parlato di “clima teso da giorni” e “pressione altissima per rispettare le scadenze”.

Il film più imponente dell’universo Marvel

Avengers: Doomsday è considerato il progetto più ambizioso e complesso nella storia dell’MCU: un film corale, con un numero record di attori, effetti visivi e intrecci narrativi che dovranno chiudere numerose linee aperte nel Multiverso. La pellicola, in uscita nel 2026, dovrebbe rappresentare la conclusione della saga iniziata con Infinity War ed Endgame, traghettando il franchise verso una nuova era.

Proprio per questo, le aspettative sono altissime. E con esse anche la pressione. Lavorare con un cast numeroso, molteplici set internazionali e una sceneggiatura soggetta a continui aggiornamenti, non è semplice.

La risposta dei Marvel Studios

I Marvel Studios, per ora, non hanno commentato ufficialmente l’accaduto, ma fonti interne rassicurano sul fatto che “le riprese non subiranno ritardi” e che “la situazione è sotto controllo”. Tuttavia, l’episodio alimenta una crescente percezione di instabilità intorno ai grandi progetti Marvel, già provati da ritardi, riscritture e pressioni creative.

I fan restano divisi: c’è chi difende i propri beniamini, chi teme che tensioni interne possano compromettere il risultato finale. E nel frattempo, cresce la curiosità su chi siano davvero i due attori coinvolti.

Avengers: Doomsday resta una delle uscite più attese dei prossimi anni. Ma ora, oltre a salvare l’universo, il team di supereroi dovrà anche salvare se stesso.