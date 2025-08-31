I Cesaroni – Il ritorno, l’attesissima stagione è in arrivo su canale 5: nuove storie e sfide per la famiglia più amata della tv

Per la gioia dei fan a breve tornerà nel piccolo schermo la famiglia Cesaroni con tante novità e una trama avvincente.

Chi non ha mai avuto modo di seguire almeno una puntata de I Cesaroni, una delle serie televisive italiane più amate in assoluto? La prima puntata andò in onda nel 2006 e da allora ha ottenuto un grande successo, ottenuto grazie soprattutto al formidabile cast.

Prodotta da Publispei per RTI, si basa sul format della serie spagnola Los Serrano. In tutto si sono alternate nel corso di questi anni ben 6 stagioni per un totale di 142 puntate! Due attori d’eccezione sono senza dubbio Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci rispettivamente nei panni di Giulio Cesaroni e Lucia Liguori.

I due si incontrano dopo anni e capiscono di essere ancora innamorati, dunque si sposano nell’immediato e Lucia si trasferisce a Roma da lui con le figlie nate dal primo matrimonio. Questa è stata la cornice che ha dato poi inizio alla storia di questa fantastica famiglia che ha regalato non solo sorrisi, ma anche attimi di riflessione.

Il quartiere della Garbatella è uno dei luoghi più simbolici della capitale italiana e a maggior ragione è stato scelto come sfondo alle vicende della famiglia. La bottiglieria Cesaroni in realtà non è altro che l’entrata del Roma Club Garbatella in Piazza Giovanni da Triora 7. Questo dettaglio cambierà con l’arrivo della settima stagione? Andiamo subito a scoprirlo.

I Cesaroni – Il ritorno, ecco tutte le novità

Probabilmente non tutti sanno che la serie ha avuto un successo strepitoso al punto tale che ci sono stati degli adattamenti in Portogallo, in Repubblica Ceca, in Grecia, in Turchia e in Serbia. Tra l’altro nel 2007 la serie televisiva ha portato a casa il Telegatto come miglior fiction.

Da qualche mese sta circolando una notizia inerente alla messa in onda di una nuova stagione sempre su Canale 5 in prima serata. Claudio Amendola è tra i registi della nuova stagione, dunque ne vedremo delle belle. Purtroppo non ci sarà Antonello Fassari scomparso ad aprile del 2025. Nel cast non ci saranno nemmeno Alessandra Mastronardi e la Ricci.

“Parliamo al pubblico con il nostro linguaggio”

Per il momento non si sa quando la Mediaset deciderà di trasmettere I Cesaroni- Il ritorno, ma qualcuno ipotizza tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. I telespettatori avranno modo di rivedere Matteo Branciamore, Nicolò Centioni, e Federico Russo.

“Parliamo al pubblico con il nostro linguaggio, leggero ma mai superficiale, toccando anche argomenti scomodi. Sono felice che, in passato, molti genitori mi abbiano fermato dicendomi quanto la serie li avesse aiutati ad affrontare certe questioni. Anche stavolta si riconosceranno in tanti“, ecco le parole via Amendola lasciate i microfoni di repubblica.it.