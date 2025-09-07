Superman torna con Man of Tomorrow: James Gunn annuncia titolo e data del sequel

Dopo il successo del primo capitolo, il nuovo film DC arriverà nel 2027 con Corenswet e Hoult confermati.

Il futuro del nuovo DC Universe prende forma. James Gunn ha finalmente svelato il titolo e la data di uscita del sequel di Superman, il film che nel 2025 ha inaugurato la nuova era dell’universo DC al cinema. Dopo mesi di speculazioni e anticipazioni sui social, il regista ha confermato che il prossimo capitolo si intitolerà Superman: Man of Tomorrow e che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 9 luglio 2027.

La notizia è arrivata direttamente da Gunn su Instagram, accompagnata da alcune concept art che hanno già infiammato i fan. Tra queste spicca l’immagine di Lex Luthor – interpretato da Nicholas Hoult – con la sua armatura viola e verde, fedelissima alla versione dei fumetti, affiancato dal Superman di David Corenswet. Due personaggi che torneranno sicuramente al centro della storia, anche se non è ancora chiaro se come rivali o, sorprendentemente, come alleati.

Il primo Superman diretto da Gunn è stato un successo clamoroso: con oltre 612 milioni di dollari al botteghino globale, è diventato il cinecomic più visto del 2025, segnando un rilancio convincente per il brand. Il cast, che includeva anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Isabela Merced come Hawkgirl, ha ricevuto unanimi elogi per la freschezza e la coerenza con cui sono stati riportati in scena i personaggi.

Non sorprende quindi che lo studio abbia voluto accelerare i tempi, confermando un sequel a soli due anni di distanza. Una scelta che punta a dare al pubblico quella continuità che al vecchio DCEU era mancata.

Cosa sappiamo su Man of Tomorrow

Il titolo scelto da Gunn non è casuale. “Man of Tomorrow” è uno dei soprannomi storici di Superman nei fumetti, ma può anche suggerire un focus narrativo diverso, che allarghi la prospettiva a un contesto più ampio e magari ad altri personaggi chiave dell’universo DC.

Le immagini diffuse mostrano sia momenti di scontro sia di alleanza tra Superman e Lex Luthor. Potremmo quindi assistere a una storia ambivalente, con i due che si trovano costretti a collaborare per poi scontrarsi su ideali inconciliabili. Questo dualismo promette di diventare la vera forza del film, offrendo una sfumatura inedita al rapporto tra eroe e antagonista.

Isabela Merced ha già confermato il suo ritorno nei panni di Hawkgirl, e altri personaggi potrebbero fare la loro comparsa per arricchire ulteriormente la trama. Tutto lascia presagire che Gunn voglia continuare a costruire, tassello dopo tassello, un universo coeso e interconnesso.

Un segnale chiaro per il futuro DC

Uno dei limiti più contestati del DCEU era stata la frammentarietà: film slegati, personaggi assenti per anni, storyline interrotte. Con Man of Tomorrow, James Gunn sembra voler imprimere una direzione completamente opposta, puntando su continuità e fedeltà al materiale originale.

Il ritorno di Superman sul grande schermo a soli due anni dal debutto di Corenswet è un segnale forte e chiaro: il nuovo DCU non vuole più inseguire i rivali della Marvel, ma costruire la propria identità con coerenza e costanza.

Il pubblico, intanto, ha già accolto con entusiasmo l’annuncio. Il conto alla rovescia verso il 2027 è iniziato: Superman: Man of Tomorrow promette di essere non solo il seguito di un successo, ma il mattone fondamentale su cui James Gunn intende costruire l’intero nuovo universo DC.