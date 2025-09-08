Dopo La Casa di Carta arriva Il Rifugio Atomico, altro successo garantito per il creatore Álex Pina

Dopo il grande successo della serie tv La Casa di Carta adesso su Netflix andrà in onda Il Rifugio Atomico. Ecco tutti i dettagli sulla trama, il cast e la data d’inizio.

Chi non ha mai seguito nemmeno una puntata de La Casa di Carta, una serie televisiva spagnola ideata da Alex Pina? Sicuramente in pochi daranno una risposta negativa. Andata in onda dal 2017 fino al 2021, questa serie tv di genere d’azione e drammatico ha riscosso un grande successo e il merito è senza dubbio del formidabile cast.

Molti ricorderanno Alvaro Morte ai tempi de Il segreto in cui indossava i panni di un affascinante dottore. Per il ruolo del professore è stato scelto lui e i registi non si sono pentiti affatto di aver puntato su di lui. Il successo è stato tale che è stato tradotto in varie lingue e il 18 aprile 2018 ha vinto un Premio Emmy International nella categoria Miglior dramma.

Questo ha permesso la realizzazione di più stagioni e il 31 luglio 2020 Netflix annunciò che la quinta sarebbe stata l’ultima. Alla fine la casa di carta è stata aggiudicata la serie di lingua non inglese più vista nella storia della piattaforma di streaming menzionata.

Il creatore de La casa di Carta ha voluto proporre altro a distanza di anni al pubblico e così ha messo su carta le sue idee ed è saltato fuori un nuovo thriller intitolato Il rifugio Atomico. Ovviamente più curiosi sono andati a raccogliere informazioni sul web e pare che siano curiosi di ciò che vedranno.

Il Rifugio Atomico, nel cast c’è un attore italiano

Nel cast sembra che ci sia anche l’attore italiano Alvise Rigo (ex rugbista) accanto a Miren Ibarguren, Joaquin Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montae Guallar, Alicia Falcò e tanti altri. Si alterneranno ben 8 episodi e Alex Pina potrà fare affidamento a Jesus Colmenar, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto che si occuperanno della macchina da presa.

I protagonisti sono dei miliardari che si sono rifugiati in un bunker di lusso in grado di resistere a ogni catastrofe ambientale. Temono che un conflitto globale possa minacciare il genere umano. Per tutti ci sarà l’opportunità di fare i conti con le ferite del passato.

Ecco quando andrà in onda il primo episodio

I protagonisti saranno costretti a vivere nel sottosuolo e non hanno alcuna possibilità di scappare altrove. La convivenza forzata farà emergere le loro fragilità e i loro segreti più inaspettati. Inevitabilmente si creeranno delle alleanze per andare avanti verso un futuro incerto.

A questo punto i più curiosi vogliono sapere quando ci sarà la messa in onda del primo episodio su Netflix. In questo caso c’è la data sicura, ovvero il 19 settembre 2025. Il conto alla rovescia può avere inizio!