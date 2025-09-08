Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, Marco Bocci torna in tv: “Il suo è un personaggio fuori dagli schemi”

I fan di Marco Bocci non vedono l’ora di scoprire quando andrà in onda la fiction Alex Bravo – Poliziotto a modo suo. Andiamo a scoprire la risposta.

Tutti sono concordi nel dire che Marco Bocci sia uno degli attori più affermati del mondo dello spettacolo italiano. Il merito non è solo del suo indiscusso fascino, ma anche della sua bravura. Del resto ha un curriculum degno di tutto rispetto.

I fan ricordano la sua prima fiction, intitolata Solo, del 2016 e da allora ha accumulato una serie di successi sia in televisione che al cinema: Fino all’ultimo battito, Squadra antimafia, Nei tuoi panni (dove ha recitato con la moglie Laura Chiatti), Il bello delle donne, La compagnia del cigno, Le mille e una notte – Aladino e Sherazade e tanto altro ancora.

A breve gli italiani avranno modo di rivederlo nel piccolo schermo in una nuova avventura professionale che lo renderà protagonista della fiction Alex Bravo – Poliziotto a modo suo. Stavolta resterà il suo volto a un ex ladro latin lover che ha deciso di stare dalla parte della giustizia.

Da qui si può intendere che ha un passato turbolento, ma ciò non incide sul suo presente. Risolve i casi con astuzia e sesto senso con una collega speciale. Ma di chi si tratta? E soprattutto quando andrà in onda la prima puntata? Andiamo subito a scoprirlo.

Alex Bravo, un poliziotto con un passato turbolento

Marco Bocci farà compagnia al pubblico di Canale 5 in prima serata, dopo La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti. Noto per avere un carattere al di fuori degli schemi, il vicequestore vorrebbe che cambiasse anche perché non tollera la superficialità con cui affronta le cose. Tuttavia un giorno riceve una notizia che cambierà per sempre la sua vita, ovvero avere una figlia adolescente.

Inoltre dovrà indagare per dimostrare l’innocenza di una sua ex perché accusata di omicidio. Potrà contare sulla collega da sempre innamorata di lui, però non ha il coraggio di dirglielo. Il collega la considera solo un’amica, ma non è detto che le cose possano cambiare.

Curiosità sul cast e sulla data della messa in onda della prima puntata

Nel cast ci sono attori d’eccezione: Federica De Benedictis, Diego Ribonna, Elvira Camarrone, Gianluca Gobbi, Alessandro Bianchi, Enea Lorenzoni e Davide Paganini. La fiction è opera di Leonardo Valenti, Jean Ludwig, Iole Masucci e Laura Sabatino ed è diretta da Beniamino Catena.

Per quanto riguarda la messa in onda si sa solo che è prevista ad autunno 2025, ma il giorno preciso è ancora avvolto nel manto del mistero. Per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori news a tal proposito.