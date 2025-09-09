Colpa dei Sensi, grande ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik: “La coppia televisiva più amata farà sognare a occhi aperti”

La Mediaset ha in mente tantissime novità per il fedele pubblico, soprattutto per coloro che seguono ogni giorno tutto ciò che viene mandato in onda su Canale 5. Da agosto attraverso la pubblicità gli alti vertici hanno anticipato cosa sarebbe stato trasmesso una volta giunto settembre e tra le tante fiction c’è quella che avrà come protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko.

Chi segue da sempre i due attori stanno bene che hanno ottenuto un grande successo già in passato nella miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi Se potessi dirti addio. Andò in onda dal 29 marzo fino al 5 aprile 2024 con sei puntate dalla durata di circa 50 minuti.

La trama è risultata avvincente, in cui Gabriel Garko ha indossato i panni di un uomo privo di memoria a causa di un tentato suicidio. Per guarire ha iniziato a farsi seguire da una neuropsichiatra (la Safroncik) e quando i ricordi man mano diventano sempre più chiari capisce di avere tanto in comune con la dottoressa interpretata dalla collega.

Per la gioia dei fan i due torneranno a essere i protagonisti di una nuova fiction sempre con la stessa regia, ma prodotta da Compagnia Leone Cinematografica. Quale sarà la trama e, soprattutto, quando andrà in onda la prima puntata? Andiamo subito a scoprirlo.

Colpa dei Sensi, una trama ricca di colpi di scena

Per quanto riguarda la trama ci sono due coniugi, Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili), la cui quotidianità sarà stravolta con il ritorno di Davide (Gabriel Garko). Il motivo? Davide era il fidanzato di Laura e il migliore amico di Enrico, il quale anni prima andò via dalla città dopo la morte della madre avvenuta ad opera del padre. Il padre è stato condannato e destinato a stare in carcere, ma Davide è convinto della sua innocenza.

Nella sua ricerca è supportato da Laura e questa vicinanza farà riaccendere la passione. Ovviamente il tutto determinerà una serie di eventi del tutto inaspettati. Saranno aiutati da un poliziotto di nome Tommaso (Francesco Venditti).

Ecco quando andrà in onda la prima puntata

I più curiosi sono in ansia perché vorrebbero sapere la data di inizio di Colpa dei sensi. In realtà non si ha ancora una notizia certa, ma è sicuro che la serie è prevista per l’autunno 2025 e sarà trasmessa in tre prime serate.

Questo significa che il giorno delle messa in onda è ancora avvolto nel manto del mistero. Tuttavia potrebbe essere comunicato di punto in bianco dagli alti vertici della Mediaset, ragion per cui non ci resta che attendere news.