Petra 3, Paola Cortellesi torna a indagare: ecco trailer e data della nuova stagione

La detective genovese più amata della TV è pronta a sorprendere ancora: quattro nuovi episodi tra crimini e colpi di scena.

Il ritorno di Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato è ormai realtà. Sky ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione della serie tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, svelando anche la data d’uscita: il debutto è fissato per il 10 ottobre 2025 su Sky e in streaming su NOW. Una notizia che i fan aspettavano da tempo, impazienti di rivedere sullo schermo la poliziotta più ironica e anticonvenzionale della fiction italiana.

La nuova stagione sarà composta, come le precedenti, da quattro episodi, ognuno dedicato a un caso diverso. Nel trailer già emergono atmosfere cupe, dialoghi brillanti e la conferma di un rapporto professionale – e sempre più complice – tra Petra e il suo inseparabile collega Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi.

Se le prime stagioni hanno conquistato il pubblico per la capacità di unire giallo e ironia, in questi nuovi episodi la posta in gioco si alza: i casi diventano più intricati, i dilemmi personali dei protagonisti più intensi e il tono generale sembra ancora più maturo e profondo.

Petra Delicato, un personaggio fuori dagli schemi

La forza di Petra è sempre stata lei: una protagonista lontana dagli stereotipi della detective tradizionale. Petra Delicato è ironica, spesso cinica, ma capace di mostrare un’umanità disarmante nei momenti meno prevedibili. Cortellesi, con la sua sensibilità attoriale, ha saputo trasformarla in un’eroina contemporanea, amatissima dal pubblico femminile ma anche da chi cerca personaggi complessi e realistici.

Il rapporto con Monte resta centrale: tra battute, discussioni e momenti di profonda intesa, la loro coppia investigativa è diventata uno degli elementi più riconoscibili e riusciti della serie. La terza stagione sembra voler rafforzare ulteriormente questo legame, mettendolo alla prova con casi che li costringeranno a confrontarsi con zone d’ombra della società e di sé stessi.

Nuovi casi e nuove sfide

Dalle prime immagini si intuisce che i nuovi episodi esploreranno crimini che toccano corde sociali delicate, in piena linea con lo spirito dei romanzi di Giménez-Bartlett. Petra e Monte saranno coinvolti in indagini che vanno oltre il semplice “chi è il colpevole”, affrontando temi come la fragilità dei legami familiari, la violenza domestica e i compromessi morali che ogni indagine porta con sé.

Accanto alle indagini, c’è spazio anche per la crescita personale dei protagonisti. Petra continua a fare i conti con le sue scelte di vita, con un passato che riaffiora a tratti e con il bisogno, mai del tutto ammesso, di costruire legami più solidi. Un equilibrio fragile che rende la serie sempre più ricca di sfumature.

Con Petra 3, Sky e Paola Cortellesi promettono di regalare al pubblico una stagione avvincente e capace di superare le aspettative. Quattro nuovi episodi che mescolano giallo, ironia e profondità emotiva, confermando la serie come uno dei titoli italiani più apprezzati degli ultimi anni. L’appuntamento è fissato: dal 10 ottobre Petra tornerà a illuminare il buio dei casi più intricati.