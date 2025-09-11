Avengers: Doomsday, i fratelli Russo lanciano un messaggio criptico | Il significato è sorprendente

Il nuovo film evento dei Marvel Studios arriverà nel 2026, e l’ultimo indizio social scatena teorie e speculazioni.

La macchina del Marvel Cinematic Universe non si ferma e guarda già al prossimo grande evento: Avengers: Doomsday. Diretto dai fratelli Russo, il film è atteso nelle sale a dicembre 2026 e si preannuncia come il capitolo più ambizioso della saga. In queste ore, però, l’attenzione dei fan è stata catturata da un enigmatico messaggio pubblicato su Instagram dai due registi: una foto sfocata accompagnata da tre parole destinate a scatenare teorie a non finire – “Doomsday is coming”.

Nessun volto, nessun costume, nessuna scena d’azione: soltanto quello che sembra essere un dettaglio di una lavagna piena di formule ed equazioni, difficile da decifrare. Un indizio apparentemente minimo, ma che diventa un tassello prezioso in un puzzle che Marvel sta proteggendo con estrema cura. Ogni immagine rilasciata, in assenza di vere anticipazioni sulla trama, acquista così un valore enorme.

Il ritorno dei Fantastici Quattro e l’ombra di Doctor Doom

Secondo molti fan, la lavagna potrebbe essere collegata a Reed Richards, interpretato da Pedro Pascal in The Fantastic Four: First Steps. Proprio in quel film, la scena post-credits mostrava Richards intento a lavorare su calcoli complessi per affrontare nuove minacce, mentre compariva anche il primo indizio sull’arrivo di Doctor Doom. Non è quindi da escludere che il set photo dei Russo si ricolleghi direttamente a quel momento, creando un ponte narrativo tra i due film.

Le connessioni tra i Fantastici Quattro e Avengers: Doomsday erano già state confermate: Kevin Feige ha dichiarato che il Baxter Building avrà un ruolo importante nel nuovo film degli Avengers. La lavagna mostrata dai registi potrebbe dunque appartenere a Reed Richards, impegnato a trovare soluzioni per il multiverso e per il confronto con Doom, figura destinata a diventare centrale nella nuova fase del MCU.

Ma le teorie non finiscono qui: alcuni ipotizzano che quella stessa scena possa coinvolgere non solo Richards, ma anche altri “geni” del Marvel Universe già confermati nel cast, come Doctor Doom (versione interpretata da Robert Downey Jr.) o Beast (Kelsey Grammer). Entrambi potrebbero avere un ruolo chiave nella comprensione – e forse nel salvataggio – del multiverso.

Un’attesa che cresce

Avengers: Doomsday sarà il quinto film degli Avengers e il culmine della Multiverse Saga, con un cast che unisce veterani del MCU, nuovi eroi e persino volti provenienti dalle vecchie saghe cinematografiche degli X-Men. Una squadra senza precedenti, costruita per affrontare una minaccia che si preannuncia devastante.

Per ora, i dettagli della trama restano top secret. L’unica certezza è la data: 18 dicembre 2026. Fino ad allora, ogni teaser, ogni immagine, ogni frase dei fratelli Russo continuerà a far crescere le aspettative di un pubblico pronto a rivivere le emozioni epiche di Infinity War ed Endgame.

Il messaggio “Doomsday is coming” è quindi molto più di un semplice slogan promozionale: è l’inizio del conto alla rovescia verso il film che potrebbe ridefinire ancora una volta le regole del cinecomic moderno.