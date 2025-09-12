Man of Tomorrow, James Gunn svela i primi dettagli sulla storia del sequel di Superman

Dopo il successo del film del 2025, il regista annuncia indizi sulla nuova trama che uscirà nelle sale nel 2027.

Il DC Universe ha trovato nuovo slancio grazie al successo di Superman, uscito nel 2025 e già diventato il cinecomic più redditizio dell’anno. Ora l’attenzione è tutta rivolta al sequel, ufficialmente intitolato Man of Tomorrow, che arriverà al cinema il 9 luglio 2027. James Gunn, che guida la rinascita dell’universo DC, ha deciso di stuzzicare i fan rivelando i primi dettagli sulla trama, alimentando curiosità e teorie.

Il titolo stesso, Man of Tomorrow, richiama uno degli appellativi storici di Clark Kent nei fumetti. Un segnale che la nuova storia potrebbe concentrarsi meno sull’origine e più sull’eredità del personaggio, sul suo ruolo come simbolo di speranza in un mondo che non smette mai di cambiare. E a giudicare dalle prime dichiarazioni, il sequel metterà Superman davanti a una scelta difficile: non solo difendere la Terra, ma ridefinire il concetto stesso di eroe in un contesto che mescola minacce cosmiche e dilemmi morali.

Lex Luthor e nuove alleanze

Accanto a David Corenswet, pronto a tornare nel mantello dell’Uomo d’Acciaio, rivedremo Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Le prime illustrazioni ufficiali mostrano l’iconico villain con la sua armatura viola e verde, fedele al look dei fumetti. Un dettaglio che ha già acceso l’entusiasmo dei fan, segnalando che il personaggio avrà un ruolo molto più centrale rispetto al primo film.

La dinamica tra Superman e Luthor sarà uno degli snodi fondamentali di Man of Tomorrow. Gunn ha lasciato intendere che il rapporto non sarà solo di antagonismo: alcuni indizi visivi mostrano i due fianco a fianco, suggerendo una possibile alleanza temporanea contro una minaccia comune. Una tensione narrativa che potrebbe portare a colpi di scena inaspettati.

Tra i ritorni confermati ci sarà anche Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, mentre altre presenze dell’universo DC potrebbero fare capolino per preparare il terreno alle prossime pellicole del franchise.

Una sfida per il nuovo DCU

Con Man of Tomorrow, James Gunn ha la responsabilità di consolidare l’universo narrativo che ha appena iniziato a costruire. Se Superman ha avuto il merito di reintrodurre l’eroe con un tono fresco e rispettoso della tradizione, il sequel dovrà spingersi oltre, mostrando la vera portata del personaggio e aprendo strade per le future produzioni DC.

La scelta di puntare su un titolo che evoca il futuro suggerisce che la storia parlerà non solo di poteri e battaglie, ma soprattutto di visione: cosa significa essere Superman in un mondo che guarda avanti? Quale ruolo avrà nella nuova generazione di eroi?

Man of Tomorrow non sarà solo un sequel, ma un tassello cruciale per il nuovo DC Universe. Con un’uscita fissata al 2027, un cast in grande forma e un regista determinato a sorprendere, le premesse sono da evento. E se il primo capitolo ha riportato speranza tra i fan, questa nuova avventura promette di ridefinire ancora una volta il mito dell’Uomo d’Acciaio.