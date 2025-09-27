James Bond 2026: Denis Villeneuve alla regia, ecco chi sarà il nuovo 007

Il regista di Dune rivoluziona la saga: niente star affermate, la caccia al prossimo Bond inizierà nel 2026.

Dopo mesi di speculazioni e pronostici azzardati, arriva finalmente un aggiornamento concreto sul futuro dell’agente segreto più famoso del cinema. James Bond tornerà con il capitolo numero 26, e la produzione ha scelto una strada sorprendente: niente grandi nomi, niente superstar già consacrate. A riportarlo è Deadline: Denis Villeneuve, il visionario regista di Dune e Blade Runner 2049, guiderà il progetto, e il nuovo 007 sarà un attore britannico ancora sconosciuto al grande pubblico.

La decisione manda in frantumi le certezze di chi immaginava Henry Cavill o Idris Elba pronti a raccogliere il testimone di Daniel Craig. L’obiettivo di Amazon MGM Studios è chiaro: restituire freschezza al personaggio, costruendo da zero un Bond che non porti sulle spalle l’ombra di ruoli precedenti.

Il casting, però, non avverrà subito. Villeneuve è ancora impegnato con Dune: Part Three, e solo dopo la conclusione di quella produzione potrà dedicarsi al nuovo 007. La ricerca partirà ufficialmente nel 2026, aprendo di fatto una nuova fase per una saga che da oltre sessant’anni continua a reinventarsi.

Perché un volto nuovo potrebbe salvare James Bond

Questa scelta radicale non è priva di precedenti. Sean Connery era un attore semi-sconosciuto quando interpretò Bond per la prima volta in Licenza di uccidere, e lo stesso Daniel Craig, pur già attivo nel cinema, divenne una star globale solo dopo Casino Royale. Puntare su un “fresh face”, come confermano le indiscrezioni, significa dare al pubblico la possibilità di legarsi a un volto senza pregiudizi, permettendo al personaggio di tornare protagonista assoluto.

Villeneuve e lo sceneggiatore Steven Knight (Peaky Blinders) avrebbero in mente un Bond più classico, fedele alle origini britanniche del personaggio, senza aperture a casting internazionali. Una scelta che, se da un lato limita il campo, dall’altro rassicura i fan più legati alla tradizione. Non si tratta solo di interpretare un ruolo, ma di incarnare un simbolo della cultura inglese, capace di parlare a generazioni diverse e di rinnovarsi a ogni epoca.

Il futuro della saga e l’attesa dei fan

Amazon, dopo aver acquisito i diritti del franchise, punta a espandere l’universo narrativo con possibili spin-off o prequel, ma al momento l’unico progetto concreto rimane Bond 26. L’annuncio del nuovo attore, quando arriverà, scatenerà inevitabilmente un dibattito acceso: chiunque sarà scelto dovrà dimostrare di poter raccogliere l’eredità di Daniel Craig, che con No Time to Die ha chiuso un ciclo durato oltre quindici anni.

L’attesa sarà lunga: con il casting previsto per il 2026 e i tempi di produzione di un blockbuster internazionale, è probabile che il nuovo James Bond arrivi in sala non prima del 2027 o 2028. Ma se la scommessa di Villeneuve e Knight dovesse funzionare, potremmo assistere a una rinascita capace di ridefinire la saga per il prossimo decennio.

Una cosa è certa: l’agente segreto con licenza di uccidere sta per tornare, e questa volta lo farà con un volto completamente nuovo, pronto a diventare leggenda.